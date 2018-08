Imran Khan, hier Ende Juli in Islamabad, ist neuer Premierminister in Pakistan. Foto: Tehreek-e-Insaf

Islamabad. In einer direkt vom Fernsehen übertragenen Zeremonie hat der ehemalige Kricketstar Imran Khan seinen Amtseid als Premierminister Pakistans abgelegt. An der Veranstaltung im Präsidentenpalast in Islamabad nahmen zahlreiche Politiker, Militärfunktionäre, Diplomaten sowie Sportler teil.