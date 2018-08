Merkel betont deutsch-russische Verantwortung in Krisen MEC öffnen

Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin im Mai nach einer Pressekonferenz in Sotschi. Foto: Kay Nietfeld

Meseberg. Es ist eine sehr ungewöhnliche Reise, zu der Russlands Präsident heute aufbricht. Erst geht es auf ein Weingut in der österreichischen Steiermark, dann auf ein Schloss in Brandenburg. Was sich nach Vergnügungsreise anhört, ist aber hochpolitisch.