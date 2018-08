Wer packt mit an? Schon heute fehlen in Deutschland 1,6 Millionen Arbeitskräfte. Foto: Boris Roessler/Symbolbild

Berlin. Der Fachkräftemangel in Deutschland nimmt aus Sicht von Wirtschaftsverbänden immer größere Ausmaße an. Es fehlten 1,6 Millionen Arbeitskräfte. Die Bundesregierung will gegensteuern.