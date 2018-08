Missbrauchsskandal in katholischer US-Kirche: Das Leid der Kinder

Die Opfer leiden lebenslang: Ermittlungsbehörden im US-Bundesstaat Pennsylvania haben erschütternde Details über das Ausmaß von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche der USA ans Licht gebracht. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Osnabrück. In all den Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche ist der jetzt vorgelegte Bericht der wohl umfassendste: Er enthält die Taten von mehr als 300 Priestern im US-Staat Pennsylvania an rund 1000 Kindern. Und er beleuchtet akribisch, wie die Verantwortlichen die Verbrechen gezielt vertuscht haben. Ein doppelter Skandal.