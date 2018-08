Der Souverän sollte beim Brexit das letzte Wort haben

Brexit-Gegner plädieren auf einem Boot auf der Themse in London für den Verbleib Großbritanniens in der EU. Foto: David Mirzoeff/PA Wire/dpa

Osnabrück. In immer mehr Wahlkreisen in Großbritannien wünschen sich die Menschen einen Verbleib des Landes in der EU. Das darf die Politik nicht länger ignorieren. Sie sollte den Rechtsrahmen für ein zweites Referendum schaffen.