Sicherheitskräfte zeigten überall im Land Präsenz. Foto: AFP

Bamako. In Mali haben die Wähler am Sonntag in einer Stichwahl über ihr künftiges Staatsoberhaupt entschieden. Als Favorit in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl galt Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita. Gegen ihn trat der frühere Finanzminister und heutige Oppositionsführer Soumaila Cissé an.