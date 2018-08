Pass gegen Geld - eine fragwürdige Praxis

Osnabrück. Für Geld kann man sich in einigen EU-Ländern eine Staatsbürgerschaft kaufen. Die Kommission kritisiert die Praxis; sie sieht ein Einfallstor für Geldwäscher und andere Kriminelle. Allerdings kann die Kommission nur appellieren - die Entscheidung über Einbürgerungen ist Sache der Mitgliedsstaaten. Ein Kommentar.

Kennen Sie Shan Xiaona, Han Ying und Jiaduo Wu? Alle drei sind Nationalspielerinnen im Tischtennis und haben vor wenigen Jahren nationale und europäische Titel gewonnen. Ach ja, übrigens mit der deutschen Staatsbürgerschaft für die deutsche Nationalmannschaft.

Die Staatsbürgerschaft kam für die Chinesinnen fast so schnell wie ein Aufschlag im Tischtennis – Deutschland wollte eben auch mal zu den Siegern an der Platte gehören. Apropos Platte: Die russische Sängerin Anna Netrebko ist mal eben Österreicherin geworden, damit sich die Alpenrepublik mit ihrer schönen Stimme schmücken kann.

Was daraus zu schließen ist: Die jetzt von der EU kritisierten „Goldenen Pässe“ sind keineswegs nur ein Problem von notorischen Wackelkandidaten wie Malta, Zypern oder Griechenland. Die Motivation ist allerdings eine ganz andere: Während die deutschen Sportlerinnen Edelmetall holen sollten, sollen die Turbo-Neubürger den wirtschaftlich klammen Ländern Geld bringen.

Wer etwa in Malta 1,15 Millionen Euro investiert, bekommt den Pass – und obendrauf das Recht, sich frei in der EU zu bewegen. In Bulgarien reicht eine Million Euro, die Preisschilder weisen für Österreich zwei Millionen Euro und für Zypern drei Millionen Euro aus, wobei es hier für Mitglieder von Investorengruppen einen Rabatt von einer Million gibt.

Eigentlich also höchste Zeit für Europa, diesen Ausverkauf der EU-Staatsbürgerschaften zu beenden. Bleibt nur die Frage, wie? Denn die Verleihung von Aufenthaltsrecht und Staatsangehörigkeit liegt ganz allein in der Kompetenz der Mitgliedsländer.