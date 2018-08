Foto: Nicholas Kamm/AFP

Osnabrück. In dem Artikel „Trump zu Russland: Ein Versprecher, an den niemand glaubt“ vom 18. Juli 2018 war zu lesen: „Der Fall erinnert an die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die ihre verbale Entgleisung zum Schießbefehl an der Grenze nachträglich damit erklärte, sie wäre auf der Computermaus ausgerutscht“. Frau von Storch legt Wert auf die Feststellung, dass die Behauptung, sie sei auf der Computermaus ausgerutscht, falsch ist. Sie habe derartiges nie geäußert.