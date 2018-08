US-Außenminister Mike Pompeo bekräftigt die Sanktionen seines Landes gegen den Iran. Foto: Yong Teck Lim/AP

Washington. US-Außenminister Mike Pompeo hat ein Festhalten seiner Regierung an der Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran bekräftigt. „Die Vereinigten Staaten werden diese Sanktionen erzwingen“, sagte er am Sonntag auf dem Rückflug von Asien in die USA.