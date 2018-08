US-Bundesrichter ordnet Wiederaufnahme von Daca-Programm an MEC öffnen

„Wir alle gehören hierhin!“ - Protest gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump. Foto: Kevin Warn/ZUMA Wire

Washington. Ein Bundesrichter in der US-Hauptstadt Washington hat am Freitag die US-Regierung angewiesen, das Daca-Programm zum Schutz junger Migranten wieder in Kraft zu setzen.