Gespannte Ruhe vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Simbabwe

Experten rechnen mit Massenprotesten, sollte die Opposition das Wahlergebnis nicht anerkennen. Foto: dpa

Harare . Steht in Simbabwe der erste Machtwechsel seit 1980 bevor? Oder droht ein Wahlbetrug, gefolgt von Massenprotesten? Die Menschen in Simbabwe halten den Atem an. Die Opposition gibt sich kämpferisch.