Gespannte Ruhe vor Bekanntgabe des Wahlsiegers in Simbabwe

Soldaten patroullieren nach Demonstrationen von Anhängern der Oppositionspartei in Simbabwes Hauptstadt Harare. Foto: Mujahis Safodien/AP

Harare. Steht in Simbabwe der erste Machtwechsel seit 1980 bevor? Oder droht ein Wahlbetrug, gefolgt von Massenprotesten? Die Menschen in Simbabwe halten den Atem an. Zumindest sprechen Präsident und Oppositionsführer jetzt miteinander.