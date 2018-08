Facebook: Das Kreuz mit der Manipulation im Netz

Osnabrück. Das jüngste Beispiel über Manipulationsversuche der öffentlichen Meinung bei Facebook zeigt einmalmehr, wie groß die Versuchung interessierter Gruppen ist, Wahlentscheidungen zu manipulieren. Vor der Europawahl sollte das eine Warnung sein.

Wahlkampf findet zunehmend im Internet statt. Zu Recht wächst vor den Europawahlen in 2019 deshalb die Sorge vor gezielter Desinformation der Bürger in sozialen Netzwerken. Das jüngste Facebook-Beispiel zeigt einmalmehr, wie groß die Versuchung interessierter Gruppen ist, Wahlentscheidungen zu manipulieren.

Parteien wollen die Wähler für sich gewinnen. Deshalb gehören Fehlinformation und Diskreditierung politischer Gegner leider seit jeher zum Handwerkszeug politischer Einflussnahme. Die digitale Welt aber hat die Wirkmacht falschen Spiels und die Zahl der Akteure ins Maßlose vergrößert.

Verdeckte subtile Beeinflussung

Und die Beeinflussung über Facebook, Youtube und Co. läuft derart subtil, dass sich viele Wähler dessen nicht einmal bewusst sind. So stellt der Gebrauch von Fake News im Internet als Waffe in politischen Entscheidungs- und Abstimmungsprozessen eine ernste Bedrohung dar.

Wollen wir das?

Gleichwohl offenbaren die EU-Staaten bei der Regulierung sozialer Netzwerke immer noch Defizite. Regeln und Transparenz sind ungenügend. Für eine Demokratie ist das verheerend. Fake News erschüttern gezielt Vertrauen in politische Prozesse und untergraben den Glauben an die Demokratie. Wollen wir das?

Es ist auch an uns Nutzern, nicht alles unkritisch zu verdauen, was soziale Netzwerke uns vorkauen.