China: Der große Bruder nebenan

Vor dem Bürgeramt von Rongcheng sind auf großen Postern die Porträts von "Modellbürgern" ausgestellt. Die ostchinesische Küstenstadt am Gelben Meer ist Vorreiter von einigen Dutzend Pilotprojekten in China, mit denen 2020 landesweit ein Punktesystem zur Bewertung der "sozialen Vertrauenswürdigkeit" eingeführt werden soll. Foto: Andreas Landwehr/dpa

Osnabrück. Die sogenannten Sozialpunktesysteme zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von Bürgern oder Unternehmen in China stoßen auf überraschend breite Zustimmung in der Bevölkerung. Der Vergleich mit Orwells "Big Brother" hinkt jedoch: Mehr noch als der Staat überwachen sich so die Bürger gegenseitig - das ist das eigentlich Perfide. Ein Kommentar.