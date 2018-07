Rechtspopulist Bannon will Europa vor Wahl 2019 aufmischen MEC öffnen

Wird Steve Bannon in naher Zukunft in Europa tätig? Foto: AP/Archiv

Washington. Lieber in der Hölle regieren als im Himmel zu dienen - so fasst der rechtspopulistiche US-Ideologe Bannon seine Ambitionen zusammen. Jetzt plant er eine Art rechte Kulturrevolution in Europa.