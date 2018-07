Karlsruhe/Warschau . Von einem Tag auf den anderen war Malgorzata Gersdorf zu alt für ihr Amt. Aber die Warschauer Gerichtspräsidentin will sich nicht kaltstellen lassen. Ein Auftritt am Sitz der wichtigsten deutschen Gerichte könnte ihrem Widerstand gegen die Regierung Auftrieb geben.

Mit Malgorzata Gersdorf hat der Kampf für die Unabhängigkeit der polnischen Justiz ein prominentes Gesicht bekommen. Spätestens seit die Präsidentin des Obersten Gerichts in Warschau am 4. Juli trotz Zwangspensionierung in Robe zum Dienst erschien, ist dieses Gesicht auch über die Grenzen Polens hinaus bekannt. „Ich kämpfe für den Staat, die Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung der Verfassung", sagt die 65-Jährige. An diesem Freitag bietet sich ihr dafür in Deutschland eine Bühne. Gersdorf kommt nach Karlsruhe, an den Sitz der wichtigsten deutschen Gerichte.

Gast bei Gedenken an gescheitertes Hitler-Attentat

Die Einladung stammt aus einer Zeit, als die Entwicklung in Polen viele beunruhigte, eine solche Eskalation aber nicht abzusehen war. Gersdorf ist Rednerin der Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung. Sie erinnert an den Widerstandskämpfer, der nach dem gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet wurde. Mitveranstalter sind Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof (BGH). Das Thema dieses Jahr: „Der Rechtsstaat in Polen - versäumte Gelegenheiten?"

Definitiv zugesagt habe Gersdorf im Januar, erinnert sich Rolf Fath, der die Veranstaltung im Kulturamt der Stadt organisiert hat. „Wir haben ihr von Anfang an gesagt, dass es für uns keine Rolle spielt, ob sie dann noch im Amt ist oder nicht mehr." Er räumt aber ein: „Die Ereignisse haben uns dann doch überrollt."

Trotz Zwangspensionierung geht sie weiter zur Arbeit

Seit dem 4. Juli erreichen die obersten Richter in Polen mit 65 statt wie bisher mit 70 Jahren die Altersgrenze. „Unfreiwillig", wie das Gericht betont. Durchgesetzt hat das Gesetz die nationalkonservative Regierungspartei PiS. Auch Gersdorf ist 65. Für sie ist die Sache offensichtlich: Die Regierung will missliebige Richter loswerden und durch genehme Kandidaten ersetzen. Sie geht weiter zur Arbeit.

EU hat Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet

Das Gesetz ist umstritten, die EU-Kommission hat deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Es trifft ein Drittel der Richterschaft am Obersten Gericht, der höchsten Instanz unter anderem in Zivil-, Straf- und Arbeitssachen. 14 Juristen mussten nach Angaben des Gerichts bereits ihre Posten räumen. Wer nicht gehen will, kann bei Staatspräsident Andrzej Duda einen Antrag auf Amtsverlängerung stellen. Über 13 solcher Anträge muss Duda noch entscheiden. Gersdorf hat laut PiS keinen Antrag gestellt.

Ist sie damit weiter Gerichtspräsidentin oder nicht? „Der Präsident meint, ich bin es nicht - ich meine, ich bin bis 2020 erste Vorsitzende des Obersten Gerichts und keiner kann das ändern", sagt Gersdorf. Sie beruft sich auf die Verfassung: Darin sei die Amtszeit von Gerichtspräsidenten geschützt. „Ein Irrglaube", sagt Pawel Mucha aus der Kanzlei des polnischen Präsidenten. „Gersdorf ist eine Richterin im Ruhestand." Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro drohte sogar mit strafrechtlichen Konsequenzen.

Anzeige Anzeige

Auftritt in Deutschland wird zum Politikum

In dieser Situation ist Gersdorfs Auftritt in Karlsruhe ein Politikum. Kurzfristig wurde eine Pressekonferenz organisiert. BGH-Präsidentin Bettina Limperg und der Verfassungsrichter Johannes Masing stellen sich der polnischen Kollegin demonstrativ zur Seite.

Die Entwicklungen im Nachbarland erfüllen die Karlsruher Richter seit längerem mit großer Sorge. Es gibt freundschaftliche Kontakte, man erlebt die Verzweiflung mit. Masing, der mit einer Polin verheiratet ist, schilderte im Januar in einem Interview das Klima, in dem er die Kollegen am polnischen Verfassungsgericht erlebt. „Ein schäbiger Umgang, Diffamation und kleine Messerstiche scheinen allgegenwärtig zu sein", sagte er der „Stuttgarter Zeitung".

Richter aus der ganzen EU zeigen sich solidarisch

Nun also die Gelegenheit, im Fall Gersdorf öffentlich Flagge zu zeigen. BGH-Präsidentin Limperg, die über das Netzwerk der Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Gerichtshöfe der EU mehrfach Solidarität mit den polnischen Richtern bekundet hat, macht schon vorweg klar: „Mit dem Netzwerk gehe ich davon aus, dass Malgorzata Gersdorf zu Unrecht aus dem Amt entfernt worden ist."

Gersdorf kann jede Unterstützung brauchen: Am Donnerstag hat die Warschauer Regierung ein Gesetz ins Unterhaus eingebracht, das die Nachbesetzung ihres Präsidenten-Postens schneller ermöglichen soll.