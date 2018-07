Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der traditionellen Pressekonferenz vor der Sommerpause. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin. Die Kernfrage beim Thema NSU sei, wie ein so komplexes, schreckliches Vorgehen der Terroristen möglich gewesen sei, ohne dass die Behörden dies früher gemerkt hätten, so Merkel. "Deshalb ist das ein sehr dunkler Fleck in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland."