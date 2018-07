Gedenken an Widerstand des 20. Juli 1944 in Berlin MEC öffnen

Außenminister Heiko Maas (SPD) wird eine Ansprache halten. Foto: Soeren Stache

Berlin. Am 74. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 wird in Berlin an den Widerstand gegen das NS-Regime erinnert.