Was hilft gegen Judenhass?

Judenhass ist im Internet weit verbreitet. Foto: dpa

Osnabrück. Was tun gegen den wachsenden Antisemitismus im Internet, aber auch in den Köpfen vieler Menschen? Mehrere Politiker wollen entsprechende Straftaten und Äußerungen zählen und an Schulen eine Meldepflicht etablieren. Statistiken werden aber weder das Problem lösen, noch das Verständnis dafür revolutionieren.