Trump zu Russland: Ein Versprecher, an den niemand glaubt

Osnabrück. Im Nachhinein versucht US-Präsident Trump mit einem öffentlichen Rückzieher, eine umstrittene Aussage zu Russland rückgängig zu machen. Er habe sich versprochen. Das ist nicht mehr als eine Ausrede. Ein Kommentar

Wer glaubt das denn? Der US-Präsident will sich beim Thema russische Einmischung in die US-Wahl versprochen haben. Das klingt wie eine Ausrede. Trumps Kurskorrektur sagt nichts darüber aus, was er wirklich denkt, sondern zeigt nur, dass er extremen Druck aus der eigenen Partei sowie von seinen Beratern im Weißen Haus bekommen hat. Es ist das durchsichtige Manöver eines irrlichternden Präsidenten - zumal der große Donald kurz darauf schon wieder relativierte, es könnten auch andere die Wahl beeinflusst haben.

Der Fall erinnert an die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die ihre verbale Entgleisung zum Schießbefehl an der Grenze nachträglich damit erklärte, sie wäre auf der Computermaus ausgerutscht. Manchmal wäre Schweigen Gold.

Dabei war Trump bei dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin doch klar wie selten. Er setzt auf eine Politik der starken Männer, und zwar ohne Europa, das er als viel zu kompliziert und anstrengend empfindet. Das jedenfalls hat die vergangene Woche gezeigt.

Immerhin regt sich jetzt im US-Senat, der die Möglichkeit hat, Trump außenpolitisch einzuhegen, Widerstand. Selbst bei den Republikaner sehen führende Köpfe in ihrem Präsidenten inzwischen ein Sicherheitsrisiko und wollen ihm in Punkto Russland und Nato Fesseln anlegen. Doch seine Anhänger lieben ihn genau für diese Mischung aus Unverschämtheit, Hakenschlagen und Arroganz - und werden ihn wohl unbeirrt weiter unterstützen.