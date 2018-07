Die Bundeswehr will die körperliche Leistungsfähigkeit der Truppe mit einer neuen Grundausbildung steigern. Foto: Axel Heimken/dpa

Hagenow. Die Bundeswehr stellt die Grundausbildung um und will neue Soldaten körperlich belastbarer machen. In einem Pilotprojekt in Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern wird ein neues Konzept der Grundausbildung getestet.