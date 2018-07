Was darf hinten rauskommen? Auf EU-Ebene wird derzeit über neue CO2-Grenzwerte debattiert. Der emsländische EU-Abgeordnete Jens Gieseke hält die Pläne der Kommission für „durchaus ambitioniert“ und will sie entschärft sehen. Foto: dpa

Osnabrück. In der Debatte um neue CO2-Vorschriften für Autos warnt der Europaparlamentarier Jens Gieseke (CDU) vor „unrealistischen Vorgaben“ und will die Pläne der EU-Kommission entschärft sehen. Diese sehen vor, den durchschnittlichen Flottenverbrauch von 2021 bis 2030 in zwei Schritten um 30 Prozent zu senken.