Hamburg. Nach der Schießerei in einer Highschool in Santa Fe, im Bundesstaat Texas unweit der Stadt Houston, zeigt dies ein Vergleich der Washington Post.

Die lockeren Waffengesetze in den USA sind ein Dauerthema, weil es durch wiederholte Schießereien an Schulen immer wieder Nahrung erhält. Zuletzt starben bei einer Schießerei an einer Highschool im Bundesstaat Texas am Freitagmorgen zehn Menschen, darunter neun Schüler. Und das ist nur das jüngste Beispiel.

Vergleicht man nun die Anzahl der Todesopfer, die durch eine Schießerei an einer Schule ums Leben kamen, mit der Anzahl von verstorbenen US-Soldaten im Jahr 2018, erhält man ein schockierendes Ergebnis: Das Jahr 2018 war tödlicher für Schüler als für Soldaten. Das berichtetet die Washington Post unter Berufung auf ihre eignen Daten von Schul-Schießereien sowie die des US- Verteidigungsministeriums.

Demnach sind bei Schießereien an Schulen seit Jahresanfang 31 Menschen ums Leben gekommen. Der Großteil (17) davon starb bei dem Schul-Massaker von Parkland vor einigen Monaten. Bei Einsätzen, Unfällen oder Kampfhandlungen amerikanischer Soldaten starben den Angaben des Verteidigungsministeriums zufolge 29 Menschen.

Auf den ersten Blick vermitteln diese Zahlen den Eindruck, es sei gefährlich zur Schule zu gehen, als Soldat zu sein. Letztendlich gibt es aber mehr als 50 Millionen Schüler und nur 1,3 Millionen Soldaten in den USA. Somit ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben für Soldaten immer noch 40 Mal größer als für Schüler.

Trotzdem scheint es offensichtlich immer gefährlicher zu sein, eine Schule in den USA zu besuchen. Zumal die Entwicklung nicht gerade positiv ist. Seit dem Jahr 2000 gab es zu diesem Zeitpunkt (Mai) noch nie so viele tote Schüler zu beklagen.