An einer Highschool in Texas nahe der Stadt Houston soll ein 17-jähriger Schüler die Highschool mitmehreren Schusswaffen betreten und das Feuer eröffnet haben, das berichten übereinstimmende Medienberichte. Nach Angaben der Behörden habe es dabei mehrere Todesopfer gegeben. Lokale Medien sprechen von zehn Toten, davon neun Schüler und ein Lehrer.

Der vermeintliche 17-jährige Schütze sei in Haft. Ein zweiter, 18-jähriger Schüler, von dem angenommen wird, er sei ein Komplize des Schützen, wurde ebenfalls festgenommen und vernommen, so Polizeichef Ed Gonzeales via Twitter. Außerdem, so Gonzales, habe sich bei dem Einsatz ein Polizeibeamte verletzt, der mit einem Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen wurde.

Augenzeugen sprechen weiterhin von chaotischen Szenen in und um die Schule herum. Demnach wurde zunächst ein Feueralarm in der Schule ausgelöst, woraufhin alle Schüler die Highschool verließen. Tyler Turner, Schüler an der Highschool in Santa Fe, sagte gegenüber dem TV-Sender ABC-13 in Houston: "Jeder rannte weg. Ich hörte drei Schüsse."

Turner sei daraufhin auf die Straße gelaufen, habe seine Mutter angerufen und habe vier weitere Schüsse vernommen. Die University of Texas Medical Branch in Galveston bestätigte, drei verwundete Opfer empfangen zu haben, die sich bei der Schießerei verletzten. Walter Braun, Chef der Polizei im Schulbezirk Santa Fe, gab an, dass es sich um weniger als zehn Tote und mindestens sechs verletzte Menschen - darunter ein Polizeibeamte - handelt, die bereits in ein Krankenhaus abtransportiert wurden.

Der Schulbezirk teilte kurz nach 11 Uhr Ortszeit mit, dass explosive Sprengsätze auf sowie neben dem Schulgelände gefunden worden sind, die von den Spezialisten vor Ort nun untersucht werden.

Aktuell würden die Polizeibeamten die Highschool durchsuchen und das Gelände sichern. Die Schüler werden derweil zu einer anderen, sicheren Umgebung gebracht, um mit ihren Eltern zusammengebracht zu werden, berichten Verantwortliche der Highschool.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv