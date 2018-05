Santa Fe. Nahe der Stadt Houston ist es am Freitag zu einer Schießerei an einer Schule gekommen. Es gibt mehrere Tote.

An einer Highschool in Texas nahe der Stadt Houston soll ein Unbekannter, bei dem es sich um einen Schüler handeln soll, die Schule mit einer Schusswaffe betreten und das Feuer eröffnet haben, das berichten lokale Medien. Nach Angaben der Behörden habe es dabei mehrere Todesopfer gegeben. Lokale Medien sprechen von insgesamt acht Toten, von denen die meisten Schüler sein sollen.

Einer vermeintlicher Schütze sei in Haft, ein zweiter, der ebenfalls für einen Schüler der Highschool gehalten wird, soll festgenommen worden sein, so Polizeichef Ed Gonzeales via Twitter. Außerdem, so Gonzales, habe sich bei dem Einsatz ein Polizeibeamte verletzt, der mit einem Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen wurde.

Augenzeugen sprechen weiterhin von chaotischen Szenen in und um die Schule herum. Demnach wurde zunächst ein Feueralarm in der Schule ausgelöst, woraufhin alle Schüler die Highschool verließen. Tyler Turner, Schüler an der Highschool in Santa Fe, sagte gegenüber dem TV-Sender ABC-13 in Houston: "Jeder rannte weg. Ich hörte drei Schüsse."

Turner sei daraufhin auf die Straße gelaufen, habe seine Mutter angerufen und habe vier weitere Schüsse vernommen. Die University of Texas Medical Branch in Galveston bestätigte, drei verwundete Opfer empfangen zu haben, die sich bei der Schießerei verletzten.

Auch US-Präsident Donald Trum äußerte sich bereits in den sozialen Netzwerken über die Schießerei:







Anzeige Anzeige

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Mai 2018





Weitere Informationen folgen in Kürze.