Eine italienische Komödie, die alle angeht

Die neue Regierung in Italien will milliardenschwere Wahlgeschenke verteilen. Foto: dpa

Osnabrück. In Italien steht eine neue Regierung - das treibt vielen Europäern Sorgenfalten auf die Stirn. Denn die eurokritischen Parteien, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die ultrarechte Lega, setzen auf Schuldenerlass, teure Wahlgeschenke und das Ende des Sparkurses. So hat es in Griechenland auch mal angefangen. Ein Kommentar