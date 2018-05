mhs/es Osnabrück. Die einen sind begeistert, die anderen schimpfen über die Kosten: An der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle scheiden sich die Geister. Sogar rassistische Anfeindungen muss die Braut ertragen. Gehört die Monarchie besser abgeschafft? Das wäre einigen lieb. Andere, etwa Linken-Ikone Gregor Gysi, plädieren für ein differenziertes Bild.

Am britischen Königshaus scheiden sich die Geister: Die einen lieben die Royals mit all ihren Traditionen, dem Protokoll, dem Pomp. Die anderen halten es eher mit Napoleon, der schon vor 200 Jahren ätzte: „Ein Thron ist nur ein mit Samt garniertes Brett.“ Im Fall der britischen Royals allerdings ein ziemlich kostspieliges Brett, schließlich kostet der Unterhalt der Königsfamilie den britischen Steuerzahler Jahr für Jahr rund 43 Millionen britische Pfund (knapp 49 Millionen Euro). Weil der Buckingham Palace, der in die Jahre gekommene, riesige Londoner Dienstsitz der Queen mit insgesamt 775 Zimmern, dringend saniert werden muss, könnte sich die Jahressumme bald gar verdoppeln. Zehn Jahre soll die Runderneuerung der Außen-hui-innen-pfui-Residenz dauern, geschätzte Gesamtkosten: 390 Millionen Pfund (440 Millionen Euro). Und dann noch die Hochzeit von Prinz Harry, dem Enkel der Queen, mit der US-Amerikanerin Meghan Markle an diesem Samstag. Allein für die aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen bei der Hochzeitsfeier in Windsor vor den Toren Londons sind Kosten von rund sieben Millionen Pfund (rund acht Millionen Euro) veranschlagt. Bezahlen wird sie ebenfalls der Steuerzahler. Das bringt Anti-Royalisten auf die Palme.

Hochzeitshype oder hochzeitsmüde?

Der „Belfast Telegraf“ zitiert Graham Smith, Wortführer von der monarchiekritischen Organisation „Republic“. Es sei „eine private Hochzeit“, schimpft Smith darin, und wenn diese so aufwendig ausfallen müsse, solle das Königshaus für die Kosten aufkommen. Und während auf der einen Seite der allgemeine Hochzeitshype immer höhere Wellen schlägt und Buchmacher schon Wetten auf die mutmaßliche Hut-Farbe der Queen bei der Feier annehmen, werben auf der anderen Seite genervte Pub-Besitzer um ebenfalls hochzeitsmüde Gäste, indem sie versprechen, das Großereignis in ihrer Lokalität vollständig zu ignorieren. Mancherorts wird gar eine „Strafe“ fällig, wenn ein Kneipengast die Worte „Wedding“ (Hochzeit) oder „Royals“ ausspricht. (Weiterlesen: Diese Stars sind zur Hochzeit von Harry und Meghan eingeladen)

Lautes Pöbeln, leiser Widerhall

Auch im Internet macht sich Widerstand breit. Facebook-Gruppen nennen sich „Anti-Royal Wedding“ und veröffentlichen kritische Beiträge. Allein in der „Anti-Monarchy (Republican) Group“ haben sich mehr als 5000 Gleichgesinnte gefunden, die die Monarchie in Großbritannien als ewiggestrige, überteuerte und demokratiefeindliche Staatsform ablehnen und abschaffen wollen. Doch auch wenn teils kräftig gepöbelt wird, der Nachhall der Kritik ist meist kurz. (Weiterlesen: Deutscher Adelsexperte über die Royals: „Nichts wird sich ändern“)

Gysi: Kann ganz gut damit leben

Gregor Gysi, Vorsitzender der Europäischen Linken, plädiert mit Blick auf die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle an diesem Samstag für ein differenziertes Bild der Monarchie als Staatsform. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Gysi: „Monarchie mit wirklicher Macht ausgestattet ist das Gegenteil demokratischer Strukturen – diese Diktaturform muss überwunden werden. Wenn es dagegen wie in einigen europäischen Ländern nur um die Repräsentanz eines Landes nach außen und nach innen geht und alle wissen, dass es ein Element des Spiels beinhaltet, kann ich ganz gut damit leben.“ Außerdem, so Gysi weiter, gebe es einen Vorteil: „Eine Königin oder ein König kann für Verurteilte ein Gnadenrecht ausüben und ist selbst bei Wut der Bevölkerung nicht abwählbar. In anderen Fällen kann das allerdings auch ein deutlicher Nachteil sein.“

Angst vor Terror

An diesem Samstag jedenfalls schaut die Welt nach Windsor. Der enorme Sicherheitsaufwand mit großem Polizeiaufgebot, Sicherheitschecks wie am Flughafen und massiven Straßensperren sowie die Tatsache, dass die Hochzeit des Queen-Enkels eben nicht in der Hauptstadt London, sondern im vergleichsweise leichter zu sicherndem Windsor stattfindet, haben Gründe: Zum einen schwebt auch über dieser Großveranstaltung die Angst vor Terror. (Weiterelesen: Bericht über Herz-OP: Markles Vater verpasst Hochzeit angeblich doch)

Drohungen gegen die Braut

Zum Zweiten haben rassistische Anfeindungen gegen die Braut Meghan Markle das Thema Sicherheit noch einmal mehr befeuert. Markle ist Tochter eines hellhäutigen Vaters und einer afroamerikanischen Mutter. Grund genug offenbar für manche, die 36-jährige US-Schauspielerin zu bedrohen, in E-Mails, Paketen, Briefen und vor allem im Internet auf Facebook und Co. Vor allem ein Umschlag mit weißem Pulver –an das Paar adressiert – löste Ängste aus. Das Pulver stellte sich als harmlos heraus, doch die Bedrohungen empfand man offenbar als so ernst, dass sich sogar der sonst zurückhaltende Palast äußerte.

Prinz Harry in Sorge

Prinz Harry selbst erklärte in einem öffentlichen Appell, er sorge sich um die Sicherheit seiner Braut, die „Sexismus und Rassismus von Trollen in sozialen Netzwerken“ ausgesetzt sei. „Beschimpfungen und Schikanen“ müssten aufhören, forderte er, was ihm viel Zustimmung einbrachte.

Rassismus-Skandal mit Folgen

Den ehemaligen Ukip-Chef Henry Bolton kostete ein Rassismus-Skandal sogar das Amt. Bolton musste als Parteichef zurücktreten, nachdem bekannt wurde, dass seine deutlich jüngere Freundin abfällige Nachrichten über Menschen mit schwarzer Hautfarbe an einen Freund geschickt hatte. Unter anderem hatte sie davor gewarnt, die Hochzeit Markles mit Prinz Harry ebne den Weg für einen dunkelhäutigen König. Die Empörung war groß. Bolton verlor seinen Posten – und brach auch mit besagter Freundin.

Rassismus von Amts wegen?

Dass Rassismus in Großbritannien nicht nur ein Alltags-, sondern auch ein Behördenproblem darstellt, offenbaren besorgniserregende Erkenntnisse aus einer neuen Datenbank, die im Oktober 2017 vorgestellt wurden. Demnach werden im Königreich Schüler mit einem afrikanisch-karibischen Hintergrund dreimal häufiger von Schulen verwiesen als solche mit „weiß-britischen“ Wurzeln. Ein weiterer Befund: Frauen mit dunkler Hautfarbe werden doppelt so oft festgenommen als hellhäutige.

Hoffen auf mehr Toleranz

Nicht wenige hoffen, dass die Hochzeit des Sohns von Prinz Charles und Diana zu mehr Verständnis und Toleranz in der multi-ethnischen britischen Gesellschaft führen könnte. Angela Levin, die eine Biografie über den Prinzen geschrieben und mehrfach mit ihm gesprochen hat, sagte in einem Gespräch mit unserer Redaktion: „Wenn Meghan mit Harry zusammen offizielle Besuche macht, lässt sich an den Reaktionen ablesen, dass gerade Menschen mit einem gemischten oder schwarzen Hintergrund sie als jemand sehen, der sie versteht, der weiß, was Rassismus und Bigotterie bedeuten. Denn sie hat dagegen bereits gekämpft.“

Markles entwaffnende Offenheit

Die Braut selbst geht offen mit dem Thema um, erzählt, dass ihre Mutter in Los Angeles oft für ihre Nanny gehalten wurde und beschreibt sich als „starke, selbstbewusste Frau“ mit afroamerikanischen und weißen Wurzeln. Das zeugt von Mut – und könnte den Schwarz-Weiß-Fanatikern den Wind aus den Segeln nehmen.

