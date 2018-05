Osnabrück. Vor dem Hintergrund des Wahlsiegs des Geistlichen al-Sadr im Irak fordern die Grünen die Bundesregierung auf, sich in dem Land stärker diplomatisch zu engagieren.

Bagdad/Osnabrück. „Die Bundesregierung muss ihre künftige Irakpolitik auf dem Wunsch eines Großteils der irakischen Wähler nach politischem Wandel aufbauen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Omid Nouripour, unserer Redaktion. Dazu bedürfe es „einer verstärkten diplomatischen Präsenz im Land und einer Unterstützung für die lokale Zivilgesellschaft – und nicht nur millionenschwerer Großprojekte“. Auch eine Unterstützung für die Neustrukturierung der irakischen Streitkräfte könne ein „guter Beitrag zur Stabilisierung des irakischen Zentralstaats sein“, sagte Nouripour. So ein Vorgehen müsse aber mit einer „klaren politischen Konditionierung einhergehen“.

Nach der Wahl am Samstag zeichnet sich im Irak nun ein Überraschungssieg des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr ab. Dessen Sairun-Liste (Wir marschieren) - eine überkonfessionelle Liste, für die er ein Bündnis mit säkularen Aktivisten und Kommunisten einging - liegt bei der Abstimmung nach vorläufigen Ergebnissen in Führung. Demnach konnte das Bündnis in sechs von bislang 16 ausgezählten Provinzen die meisten Stimmen gewinnen. die Liste des amtierenden und vom Westen bevorzugten Premiers Haidar Al-Abadi liegt nur in einer Provinz vorn. Der Irak hatte erstmals seit dem Sieg über die Terroristen des Islamischen Staates ein neues Parlament gewählt. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 44,5 Prozent ein historisches Tief.

Anwalt verarmter Schiiten

Der 44 Jahre alte al-Sadr gilt als kontroverse Figur. Nach dem Sturz von Langzeitdiktator Saddam Hussein 2003 bekämpfte seine Mahdi-Armee die US-Truppen mit Gewalt. In den vergangenen Jahren wandelte er sich zu einem der schärfsten Kritiker des politischen Establishments in Bagdad. Im Wahlkampf gab sich der Geistliche als Anwalt der verarmten schiitischen Bevölkerungsteile, versprach die Bekämpfung der Korruption und setzte auf soziale Themen.

Al-Sadr selbst kann kein Regierungschef werden, da er nicht persönlich kandidiert hat. Denkbar wäre etwa eine Koalition mit dem abgewählten al-Abadi. Doch der Iran, dessen Einfluss im Irak auf dem Vormarsch ist, drohte, eine solche Konstellation nicht hinzunehmen. Teheran setzt auf die nach der Wahl zweitstärkste Kraft, ein Bündnis, das den schiitischen Milizen nahesteht und enge Beziehungen zum Iran unterhält.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller bekräftigte, Deutschland werde den Irak beim Wiederaufbau unterstützen und weiter etwa in Schulen und Trinkwasserversorgung investieren, um den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben. Müller erwartet von der neuen Regierung vorrangig, dass sie die Versöhnung im Land vorantreibt. „Von der neuen Regierung erhoffe ich mir, dass Versöhnung und Wiederaufbau Priorität haben, damit Binnenflüchtlinge in ihre Heimatorte zurückkehren können“, sagte der CSU-Politiker. Außerdem erwarte er ernsthafte Reformbemühungen im Bereich Korruptionsbekämpfung und eine Wiederannäherung mit der Kurdenregion im Norden des Landes. (mit dpa)