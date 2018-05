Osnabrück. Die Europawahl ist zwar erst im Mai 2019 – doch schon jetzt beginnt das Gerangel der Bewerber. Wen schicken die Parteien im EU-Parlament als Spitzenkandidat und Bewerber für die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ins Rennen? Im Gespräch ist Martin Schulz. Seine Chancen sind allerdings gering.

Es wäre ein überraschendes Comeback des gescheiterten Kanzlerkandidaten und ehemaligen SPD-Chefs. Was spricht für Schulz und was gegen ihn?

23 Jahre lang saß Martin Schulz im EU-Parlament, davon fünf Jahre als dessen Präsident. Er kennt Europa wie seine Westentasche und ist ein glühender Europäer, das spricht für ihn. Doch seit der Schlappe bei der Bundestagswahl haftet ihm das Image des Wahlverlierers an. Auch für die versprochene personelle Erneuerung der SPD kann der 62-Jährige nicht stehen. Mit ihm dürfte die SPD erneut eine Niederlage einkassieren. Im Gespräch für die deutsche Nummer Eins der SPD im Wahlkampf ist auch Udo Bullmann, Fraktionschef im EU-Parlament.

Was bedeutet es, Spitzenkandidat zu sein?

Wer eine europäische Parteienfamilie anführt, die bei der Wahl die meisten Stimmen erhält, soll Kommissionspräsident werden. So haben es die drei größten Fraktionen vor der Europawahl 2014 vereinbart. Die EU-Regierungschefs, die den Präsidenten ernennen, weigerten sich zunächst, diese Regel zu akzeptieren. Erst nach der Wahl gaben sie nach und ernannten den Konservativen Jean-Claude Juncker – der sich gegen Schulz durchsetzte.

Wie wichtig ist das?

Das Prinzip wertet die Wahl auf, weil die Bürger vorher wissen, wer künftig die EU-Kommission führt. Ohne Spitzenkandidaten würde die ohnehin geringe Wahlbeteiligung angesichts der Europamüdigkeit sicher noch weiter sinken. 2014 gingen in der EU nur 43,09 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne – bei der Bundestagswahl waren es 76 Prozent.

Wer ist noch im Rennen?

Das ist noch offen. Erst zum Jahresende wollen sich die Parteien auf Namen festlegen. Bei den europäischen Sozialdemokraten wird die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini als Favoritin gehandelt sowie EU-Kommissions-Vize Frans Timmermans aus den Niederlanden- Bei den europäischen Konservativen gilt der Chefunterhändler der EU-Kommission für den Brexit, der Franzose Michel Barnier, als Top-Kandidat. Als Kriterium gilt: Sie müssen administrative Erfahrung mitbringen und auf Augenhöhe mit den selbstbewussten Regierungschefs im Rat verhandeln können. Bei den Liberalen hat Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gute Chancen.

Wie wird gewählt?

Jeder Bürger stimmt für einen Kandidaten aus seinem Wahlkreis. Es ist nicht möglich, einen Politiker eines anderen Landes zu wählen - auch wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron EU-weite Listen vorgeschlagen hat.

Was ist 2019 anders?

Die Briten werden wegen des Brexits nicht mehr an der Europawahl teilnehmen. Ob es in Deutschland wieder eine Sperrklausel geben wird, die Kleinstparteien analog zur Fünf-Prozent-Hürde im Bundestag den Weg in EU-Parlament versperrt, ist noch offen.