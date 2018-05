Nahostkonflikt: Vom Frieden weiter weg, denn je

Stein des Anstoßes: US-Finanzminister Steven Mnuchin enthüllt die Tafel am Botschaftsgebäude in Jerusalem. Foto: M. Kahana/AFP

Osnabrück. Dutzende Tote, Hunderte Verletzte - die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem fordert ihren Blutzoll. Die USA wussten das - und nehmen es doch in Kauf. Dem Frieden kommt man so nicht näher.