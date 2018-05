Frankreich hat Israel zu "Bedacht und Zurückhaltung beim Einsatz von Gewalt" aufgerufen. Dieser müsse "strikt verhältnismäßig" sein, mahnte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Montag. Frankreich erinnere an die Pflicht zum Schutz von Zivilisten, vor allem von Minderjährigen, und das Recht der Palästinenser, friedlich zu demonstrieren.

Russland hat die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem als Gefahr für den Frieden in der Region kritisiert. Russland habe dies mehrfach betont, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Außenminister Sergej Lawrow sagte zudem bei einem Treffen mit seinem ägyptischen Kollegen Samih Schukri, der Status von Jerusalem sei ein zentraler Punkt des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. Dieser Streit könne nur im Dialog gelöst werden und nicht einseitig durch ein Land. Russland sei bereit, einen solchen Dialog zu unterstützen, sagte der Chefdiplomat.

Militärsprecher Ronen Manelis erklärte weiter: Das israelische Militär sei darauf vorbereitet, dass die gewaltsamen Proteste in den kommenden Tagen weitergehen könnten. Die Gewalt am Montag habe alles überstiegen, was man seit Beginn der Proteste am 30. März gesehen habe.