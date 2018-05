Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und die Tötung Dutzender Palästinenser an der Gaza-Grenze verurteilt. "In der Vergangenheit hatten wir (israelische) Siedlungsaußenposten mit amerikanischer Hilfe, nun haben wir einen amerikanischen Siedlungsaußenposten in Ost-Jerusalem", sagte Abbas bei politischen Beratungen in Ramallah am Montag. "Dies ist ein Siedlungsaußenposten und keine Botschaft." Er rief drei Tage der Trauer und einen Generalstreik für Dienstag in den Palästinensergebieten aus.