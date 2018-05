Osnabrück. An zwei Enden der Welt schlagen binnen kurzer Zeit mutmaßlich islamistisch motivierte Attentäter zu. So unterschiedlich die Anschlagsorte sind, das Ziel eint die Täter von Paris und Indonesien: Angst und Schrecken unter Andersgläubigen verbreiten.

Ungeachtet aller Appelle, sich von den Extremisten nicht den eigenen Lebensstil diktieren zu lassen, hat sich scheinbar die Angst vor Terror tief in die Gefühlswelt der Menschen eingefressen. Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Studie besagt, dass 44 Prozent der jungen Europäer den Kampf gegen den internationalen Terrorismus als wichtigste Aufgabe der EU sehen. Grenzenlose Reisefreiheit? Gemeinsame Währung? Freier Warenverkehr? Nicht die großen Errungenschaften der Gemeinschaft, sondern die Angst stehen im Vordergrund. Gewinnen am Ende doch die Bösen?

Unwahrscheinlich. Trotz aller tatsächlichen und gefühlten Bedrohung, lebt die weitaus große Mehrheit in Deutschland und dem übrigen Europa doch im Alltag weiter, als hätte es die zahlreichen Anschläge nicht gegeben. Die Terrorangst ist zwar in den Köpfen und wird durch den weltweit vernetzten Informationsfluss befördert, aber sie dominiert nicht. Gut so. Aber auch kein Grund, im Kampf gegen den Terror nur einen Deut nachzulassen.