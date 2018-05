Solo für Christian Lindner

Berlin. Die Show fiel aus beim ersten Bundesparteitag der FDP nach Wiedereinzug in den Bundestag – sieht man vom Solo des Vorsitzenden Christian Lindner einmal ab.

Stattdessen ging es um knochentrockene Antragsarbeit und Selbstvergewisserung auf dem Kongress, dessen klares Signal ist: Lindner bleibt unumstritten die Nummer eins. Daran hat sich nach dem Platzen von Jamaika nichts geändert. Phantomschmerz wegen ausgeschlagener Ministerämter gibt es offenbar nicht, aber auch kein zentrales Thema, mit dem sich die FDP aus der Masse von sechs Wettbewerbern hervorheben würde.

Der Parteichef schritt in einer brillanten Rede alle Politikfelder ab, um dann am Megathema Europa vor allem dies zu illustrieren: Die Kanzlerin kann es nicht. „Leadership“ sei nötig, und dafür sei Angela Merkel zu schwach und planlos. Von der FDP hätte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Antworten zu Europa bekommen, die Merkel schuldig bleibe, erklärt Lindner und macht so beiläufig klar: Er jedenfalls hat einen Plan, anders als Merkel.

Kein Zweifel, das Verhältnis Lindners zur Kanzlerin bleibt schwierig. Der Liberale sieht sich abgespeist, während Merkel bei den Grünen und später auch bei der SPD zu nahezu jedem Kompromiss bereit gewesen sei. Aber für den 39-Jährigen arbeitet die Zeit. Gut möglich, dass angesichts der schwachen Groko-Auftritte Lindners Stunde schon vor 2021 schlägt.