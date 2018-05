Die USA und Trump: Europa, wehr' Dich!

Osnabrück. Die Europäer müssen sich gegen Donald Trump zu wehren beginnen. Ihn selbst können sie nicht ändern - wohl aber, sich von ihm als nützliche Idioten missbrauchen zu lassen. Schritt eins muss daher lauten: Runter vom hohen Ross, Realpolitik wieder wertschätzen - und anwenden.

Ja, aber. Es ist ja alles richtig, was Angela Merkel auf dem Katholikentag über den Weltfrieden und die Krise des Multilaterismus gesagt hat. Was aber fehlte, war eine Antwort. Was, wenn europäische Firmen unter den US-Sanktionen gegen den Iran leiden oder gar zum Ziel werden? Wird die Kanzlerin dann einknicken? Vermutlich. Was will sie auch tun, zumindest kurzfristig - außer sinnvollerweise Sorge zu tragen, dass zumindest das Verhältnis zu Russland oder der Türkei nicht weiter ruiniert wird.

Wenn es keinen festen Partner mehr gibt, dann zumindest ein paar flüchtige. So muss das schon deshalb sein, weil andere Regionen der Welt keinesfalls schlafen. China sowieso nicht, aber sogar die Abhängigkeit der Türkei von der europäischen Wirtschaft ist weit geringer als oft behauptet. Als Drehscheibe zwischen Afrika und Asien baut sie sich Netzwerke auf, von denen Europas Regierungen nur träumen können.

Zurück bleibt eine desillusionierte EU, die vom angeblich doch so tumben Trump ein ums andere Mal vorgeführt wird.

Verbündete findet der Amerikaner sogar unter seinen schärfsten Kritikern. Diejenigen nämlich, die sich gerne zieren. Geschäfte mit Mullahs? Aber die Christen! Geschäfte mit China? Aber die Menschenrechte! Geschäfte mit Russland? Aber die Krim! Geschäfte mit Waffen? Aber die Ethik! Allein: Trump geht es darum, eben solche Geschäfte zu machen und nicht, sie nicht zu machen. Er ist "Dealmaker", wie es sein frisch bestellter Botschafter in Deutschland sagt.

Moral führte der Diplomat nicht als Kategorie an, um Trumps Handeln zu erklären. Der Präsident nutzt sie als Vehikel der Hegemonial- und Wirtschaftspolitik, um die USA und ihre Industrie ins Spiel zu bringen. Fracking etwa lohnt sich bei einem niedrigen Ölpreis nicht. Die USA haben in diese Technologie massiv investiert. Was passiert seit dem amerikanischen Bruch des Iran-Abkommens? Der Ölpreis steigt. Auch beim Thema Diesel denken die Amerikaner nicht nur an Umwelt und Verbraucher, vielleicht sogar zuletzt. Nach den Fehlern der dominanten Konkurrenz aus Deutschland wittern sie für ihre eigene, abgehängte Autobranche Morgenluft und werden begleitet von einem dieselkritischen Chor aus Deutschland, der Trumps Lied singt. Nächster Punkt werden die Folgen der jüngsten US-Steuerreform sein. Hierzulande belächelt und als unsozial gebrandmarkt, wird sie dazu führen, dass internationale Konzerne in Europa deutlich weniger und in den USA deutlich mehr Steuern zahlen. Gegenmaßnahmen? Keine, außer ideologisch verbrämter Kritik und die Ablehnung eines jeden ansatzweise vergleichbaren Schrittes hierzulande.

In der Krise steckt also nicht nur der Multilateralismus. Es gilt auch für den Pragmatismus. Zumindest hier können die Europäer aus eigener Kraft etwas ändern. Realpolitik muss wieder ein höheres Gewicht erhalten. Wer die Nase zu hoch trägt, wird als nützlicher Idiot missbraucht und gerät ins Stolpern.