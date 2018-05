Erbil. Die Iraker wählen ein neues Parlament. Doch nach Jahren des Krieges und des Terrors glaubt kaum jemand, dass sich die Lage wirklich verbessern wird - vor allem nicht die Kurden. Ein Ortsbesuch im Norden des Landes.

Stolz zeigt Soran Muhammed Hussein ein Bild seiner Tochter im Rüschenkleid. „Sie spricht sogar Indisch“, lacht er, „zumindest ein wenig. Sie schaut im Fernsehen immer diese bunten Bollywoodfilme. Sie liebt das.“

Der Realität entfliehen, dorthin, wo die Weltläufe immer in einem Happy End enden - davon träumen in diesen Tagen wohl viele Iraker, nicht nur Kinder. Dass endlich Schluss ist mit Krieg und Terrorismus. Und dass es wieder voran geht mit dem Land. Sicherheit. Aufbau. Aufschwung.

„Dazu müsste es dann aber weder Religion noch Öl geben“, sagt Soran Muhammed Hussein zynisch – wohl wissend, dass das niemals der Fall sein wird. Anhaltender Frieden als Utopie?

Soran Muhammend Hussein ist Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung und Erziehung im Erbil, der Hauptstadt der Kurdischen Autonomieregion im Nordirak. Dass die Terrororganisation Islamischer Staat endgültig besiegt und keine Bedrohung mehr für das Land sei, glaubt er nicht. „Es gibt viele versprengte Schläferzellen. Sie sind unberechenbar. Du weißt nie, was sie noch vorhaben“, sagt Hussein. Deshalb sollten auch deutsche Soldaten in der Region, als Ausbilder der kurdischen Peshmerga. „Wenn sie sich zurückziehen, wäre das verfrüht“.

Ähnlich sieht das der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi. „Es ist wichtig, dass sich Deutschland mit seiner ganzen Erfahrung engagiert“, sagte er im Vorfeld der an diesem Samstag stattfindenden Parlamentswahlen, den ersten seit der Zerschlagung des selbsterklärten „Kalifat“ der IS-Miliz im Nordirak.

6900 Kandidaten kämpfen um 329 Sitze, gut 200 Parteien sind registriert, etwa drei Viertel haben sich 27 unterschiedlichen Allianzen zusammengeschlossen - 15 Jahre nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein durch die USA könnte das als Zeichen einer lebhaften Demokratie gesehen werden. Tatsächlich ist das Land religiös und ethnisch tief gespalten und von einer stabilen politisch und gesellschaftlichen Einheit weit entfernt.

So hören die Gemeinsamkeiten zwischen Hussein und al-Abadi denn auch mit dem Lob für Deutschlands Engagement im Irak schon auf. Als Kurde ist Soran Muhammend Hussein nicht gut zu sprechen auf den Regierungschef.

Nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Herbst 2017, hat Premier al-Abadi weite Teile der zuvor von der kurdischen Autonomieregierung verwalteten Gebiete, beispielsweise die ölreiche Region um Kirkuk, militärisch wieder unter die Kontrolle Bagdads gebracht und dabei auch auf die von Iran geförderte Schiiten-Miliz Hascht al Schaabi (Volksmobilisierungskräfte) gesetzt. Die gilt inzwischen zwar als Anhängsel der irakischen Armee, führt tatsächlich aber ein offenbar auch von Teheran gesteuertes Eigenleben – einschließlich Folter und Gewalt, worauf Menschenrechtler hinweisen. Die Schiiten werfen vielen Sunniten vor, mit dem IS zu kollaborieren.

Im Jahr 2014 hatten die kurdischen Peschmerga die Kontrolle über mehrere nördliche Provinzen übernommen, nachdem die irakische Armee vor dem Ansturm des IS geflohen und die Peshmerga die Extremisten zurückdrängen konnten. Auch die Bundeswehr hatte den Kurden-Kämpfern im großen Stil Waffen geliefert, um sie gegen den IS zu unterstützen. Hernach exportierten die Kurden von Kirkuk aus Öl über eine Pipeline in die Türkei und wurde so wirtschaftlich unabhängiger von der Zentralregierung. Das ist vorbei.

Bagdad beansprucht den Großteil der Öleineinnahmen und hat in einer Art Strafaktion die Zuwendungen aus dem irakischen Haushalt für das autonome Kurdengebiet von 17 Prozent auf zwölf Prozent zurückgefahren.

Staatsbedienstete und auch Peshmerga bekommen nun zeitweise gar kein oder deutlich weniger Geld. Verhandlungen darüber, wie man die Spannungen entschärfen könnte, laufen zäh. „Es gibt Streit um die Zahl der im öffentlichen Sektor beschäftigten Menschen“, erzählt Ministeriumsmitarbeiter Soran Muhammed Hussein. Bagdad beanstandet, dass die Autonomieregierung in Erbil die Zahl viel zu hoch ansetzt.

Bei dem umstrittenen Referendum im September 2017 hatten sich die Kurden im Nordirak mit überwältigender Mehrheit für die Abspaltung vom Irak ausgesprochen. Die Zentralregierung lehnte die Volksabstimmung jedoch als verfassungswidrig ab und besteht auf der Einheit des Landes.

Viele Kurden im Nordirak sehen sich indes zurückversetzt in eine Zeit, die bittere Erinnerungen weckt, in die Zeit der Fremdbestimmung durch Diktator Saddam Hussein nämlich - unterdrückt diesmal aber nicht von einem sunnitischen System, sondern von einem schiitischen, dass von Teheran aus gegängelt ist.

Bagdad weist das zurück. Premier al-Abadi hat in den vergangenen Wochen versucht, sich als nationaler Führer zu profilieren. Seine Wahlkampagne führte ihn Ende April auch nach Fallujah, Tikrit, Mosul, Erbil und Sulaimaniyya, den wichtigsten sunnitisch-arabischen und kurdischen Städten. Ob sein Auftauchen die Ansichten der dort vor allem lokal loyalen Menschen zugunsten al-Abadis beeinflussen wird, ist jedoch zweifelhaft. Die Politikverdrossenheit ist groß, vor allem bei den Jungen.

„Ich werde nicht wählen gehen. Nichts hat sich seit den letzten Wahlen zum Besseren verändert. Wer ein Amt hat, nutzt das zum eigenen Wohl, so bleibt immer Alles beim Alten“, sagt Zilan, eine gut ausgebildete kurdische Ärztin. Shaqlawa, das kleine Städtchen in den Hügeln vor den Toren Erbils, ist ein beliebtes Ausflugziel für den Mittelstand. Wer es sich leisten kann, verbringt hier gern einen Tag im Grünen, vor allem im Hochsommer, wenn die Temperaturen anderswo 40 Grad Celsius und mehr erreichen. „Bis vor einiger Zeit habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet“, erzählt Zilan in hervorragendem Englisch. Dann erhielt sie plötzlich anstatt umgerechnet rund 1000 Dollar Salär kaum noch 300 Dollar im Monat: „Wie soll man so leben. Immer musst du improvisieren. Ich will endlich eine echte Perspektive“. Nun will Zilan, die Ihren richtigen Namen nicht veröffentlich sehen möchte, nur noch eins: weg. Sich anderswo eine Zukunft aufbauen: „Am liebsten in Großbritannien“.

Kritiker Al-Abadis beanstanden, er habe die Chance verpasst, die drängenden Probleme anzugehen. So grassiert die Korruption im Land weiter. Laut Transparency International belegt der Irak Platz zehn der korruptesten Länder weltweit. Ministerien und Ämter werden weiter nach Proporz vergeben. Stimmenkauf ist weit verbreitet. Dennoch dürfte der 66-Jährige Schiit al-Abadi mit seiner Liste bei der Parlamentswahl wohl stärkste Kraft werden, es gilt aber als unwahrscheinlich, dass er ohne eine Koalition eine Mehrheit im Parlament zustande bringen wird. Zu al-Abadis Gegnern zählen sein Amtsvorgänger Nuri al-Maliki sowie Ex-Milizenführer Hadi al-Amiri mit engsten Kontakten nach Teheran, beide ebenfalls Schiiten, die sich aber weniger um gute Beziehungen zum Westen bemühen, als al-Abadi, der lange Jahre im britischen Exil weilte.

Die Aufgaben für eine neue Regierung sind enorm. Noch immer sind 1,5 bis zwei Millionen Iraker innerhalb des Landes vertrieben. Hunderttausende syrische Flüchtlinge – darunter viele Kurden, die wohl nicht mehr ins Nachbarland zurückkehren werden – fristen ein Dasein in Provisorien. Brücken, Krankenhäuser, ganze Dörfer und Städte liegen in Trümmern. Eine Generation von Kindern und Jugendlichen kennt nichts anderes als Krieg und Gewalt. Auf so einem Nährboden gedeiht radikales Gedankengut.

So ist die Sorge vor einem Widererstarken des Islamischen Staates ist nicht unbegründet. Im Wahlkampf haben die Dschihadisten Polizisten und Kommunalpolitiker im Raum Kirkuk und Mossul attackiert. Es gab Tote und Verletzte. Zudem kündigten sie an, Anschläge auf Wahlstationen zu verüben - die Kandidaten gelten in den Augen der Extremisten als Ungläubige. Sie riefen alle Sunniten zum Boykott der Abstimmung auf.

Bei der internationalen Wiederaufbaukonferenz für den Irak hat die Bundesregierung vor einiger Zeit weitere Hilfsgelder in Höhe von 350 Millionen Euro zugesagt. Man habe, sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, jüngst bei einer Visite im Nordirak, mehr als zwei Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt und einer Million Menschen psychosoziale Hilfe geleistet. 270.000 Binnenvertriebenen seien mit deutscher Unterstützung die Rückkehr in ihre Heimatdörfer ermöglicht worden. Künftig werde man verstärkt Hilfe im Bereich der Bildung und Ausbildung leisten.

„Die Deutschen sind unsere Freunde“, sagt Soran Muhammed Hussein und stellt das Bild seiner Tochter im rosigen Kleid zurück ins Regal. Sein Fokus richtet sich dabei aber weniger auf das gesamte Land - „Ihr solltet uns Kurden nicht im Stich lassen“, sagt er. Ein Happy End ist aber weder für die Kurden noch für den Irak in Sicht.