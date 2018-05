Hattingen. Seit einem Monat ist Ralf Brauksiepe Patientenbeauftragter der Bundesregierung. Im Interview spricht er über künftige Schwerpunkte und seine klare Meinung zum sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen.

Ihr Kollege, der Pflegebevollmächtigte Andreas Westerfellhaus (CDU), hat zu seinem Amtsantritt gesagt, er wolle ein guter Sparringspartner für Gesundheitsminister Jens Spahn sein. Wie sehen Sie ihre Rolle im Vergleich?

Jens Spahn und ich kennen uns lange und gut. Wir haben schon in der Jungen Union zusammengearbeitet, und ich denke, wir haben einfach unterschiedliche Rollen. Jens Spahn muss das große Ganze im Blick haben – von den berechtigten Interessen der Arbeitgeber an einer verkraftbaren Beitragslast bis zu den Bedürfnissen der Versicherten. Ich konzentriere mich auf die Interessen und Belange der Patienten.

Die Pflege war eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Hätten Sie sich gewünscht, dafür auch zuständig zu sein?

Der Kollege Westerfellhaus kommt unmittelbar aus diesem Bereich. Er kann diesen Job ausfüllen wie kein anderer. Der Patientenbeauftragte hat nun wieder die Aufgaben, die er laut Gesetz haben sollte. Ich glaube, wir haben beide mit unseren Themen genug zu tun. Wir stimmen uns natürlich ab. Aber so wie es ist, ist es gut.

Ein weiteres Thema, das die Gemüter erhitzt, ist das „Werbeverbot für Abtreibungen“. Die SPD hat der Union jetzt ein

Ultimatum bis Herbst dieses Jahres gestellt. Wie stehen Sie dazu?

Anzeige Anzeige

Hier bin ich voll und ganz der Meinung von Jens Spahn. Ich sehe derzeit keinen Bedarf für eine Gesetzesänderung.

Die Befürworter einer Änderung oder Abschaffung des Paragraphen 219a StGB fordern, dass ein Frauenarzt auf seiner Internetseite darüber informieren darf, dass ein Schwangerschaftsabbruch bei ihm möglich ist, ohne dass er sich strafbar macht. Wäre das nicht wünschenswert?

Ich kann und will den Einzelfall nicht beurteilen, darüber urteilt unsere Rechtsprechung. Wir neigen häufig dazu, aus einem Einzelfall, der uns vielleicht nicht plausibel erscheint, zu folgern, dass es eine Gesetzesänderung braucht. Aber das ist falsch. Außerdem reden wir hier nicht über einen ganz normalen medizinischen Eingriff. Einerseits befinden sich Frauen hier in einer Konfliktsituation und müssen gut beraten und informiert werden. Andererseits reden wir über eine Straftat, die unter ganz bestimmten, im Gesetz definierten Voraussetzungen straffrei bleibt. Dennoch: Wenn ich die gültige Vorschrift zum Werbeverbot lese, finde ich sie sehr vernünftig.

Sie sprechen von einem Einzelfall und meinen den Fall der Gießener Ärztin, die zu 6000 Euro Strafe verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Website darüber informiert hat, dass sie Abtreibungen vornimmt. Aber es gibt zahllose weiter Fälle, in denen Abtreibungsgegner den Paragraphen 219a nutzen – manche sagen missbrauchen - um Gynäkologen anzuprangern.

Für mich ist entscheidend, dass wir gute Gesetze haben. Da muss mir erst mal jemand einen Gesetzestext vorlegen, den ich besser finde. Bislang habe ich keinen gesehen. Ich unterstelle niemandem, dass er großflächige Werbung für Abtreibungen will. Aber auf der anderen Seite bitte ich auch, niemandem von uns zu unterstellen, dass er Frauen in Konfliktsituationen allein lassen und ihnen notwendige Informationen vorenthalten will. Als Abgeordneter und als Patientenbeauftragter finde ich, dass das, was im Gesetz steht, eine gute Formulierung ist.

Abgesehen vom konkreten Gesetzestext und seiner Auslegung: Halten Sie es für sinnvoll, dass Frauenärzte auf ihren Internetseiten einen Hinweis darauf geben, ob sie diese Leistung anbieten oder nicht?

Wir haben flächendeckend Beratungsstellen. Dort werden Familien insbesondere in Konfliktsituationen unterstützt, beraten und erhalten alle notwendigen Informationen. Ich sehe kein ungedecktes Informationsbedürfnis.

Kurz nach Ihrer Ernennung haben Sie gesagt, Sie wollen herausfinden, was die Patienten in Deutschland bewegt. Was haben Sie erfahren?

In den vergangenen Wochen bin ich immer wieder auf das Thema Behandlungsfehler angesprochen worden. Wenn Fehler gemacht werden, muss den Patienten Gerechtigkeit widerfahren und vor allem müssen Arzt und Patient offen über das Ereignis sprechen. Insgesamt müssen wir am Thema Transparenz arbeiten. Der Wettbewerb zwischen den Kassen wird fast nur über die Beiträge geführt. Es gibt aber auch noch andere Faktoren. Die eine Krankenkasse hat mehr Filialen. Die andere gewährt mehr Leistungen. Diese Informationen sollten Versicherte einsehen können. Wenn eine Kasse einen halben Zehntel Prozentpunkt Beitragssatz weniger nimmt als eine andere Kasse, wovon der Patient in Zukunft überdies nur die Hälfte zu tragen hat, soll sie offen erklären, welche Leistungen sie im Gegenzug eben nicht gewährt. Ich höre auch von vielen Patienten, dass eine Leistung erst einmal nicht übernommen wird und die Krankenkasse wartet, ob jemand widerspricht. Das untergräbt das Vertrauen massiv und ist nicht hinnehmbar.

Was kann konkret passieren? Die Krankenkassen haben ja kein Interesse daran, die Nachteile ihrer Tarife zu kommunizieren.

Dann muss die Politik diese Transparenz schaffen. Eine Plattform mit einer Übersicht, wie sie für die Zusatzbeiträge existiert, kann ein Modell sein.

Terminservicestellen vermitteln Patienten seit Kurzem auch an Psychotherapeuten. Häufig ist jedoch eine Langzeittherapie nötig, nicht nur ein Erstgespräch. Braucht es da nicht andere Lösungen und unterm Strich einfach mehr Ressourcen?

Wenn Patienten lange vergeblich nach einem Therapieplatz gesucht haben und dann einen Psychotherapeuten ohne Kassenzulassung wählen, müssen die Kassen das übernehmen. Ich höre in diesem Zusammenhang, dass die Krankenkassen solche Kostenerstattungsanträge viel restriktiver handhaben. Dafür habe ich kein Verständnis.

Für einen Menschen, der eine Langzeittherapie braucht, kann es eine große zusätzliche Belastung sein, seinen Anspruch auf Behandlung bei einem Therapeuten ohne Kassenzulassung durchzufechten. Wie kann die Politik da helfen?

Wir müssen mehr Angebote schaffen, aber auch stärker präventiv arbeiten. Es bedarf verstärkter Sensibilität von Vorgesetzten und anderer, damit die Not gar nicht so groß wird. Ebenso wie die ärztliche Versorgung auf dem Land bewältigt werden muss, braucht es ein entsprechendes Angebot an Psychotherapie.

Wobei es an Landärzten mangelt. Psychotherapeuten gibt es viele. Müssten nicht schlicht viel mehr Kassenzulassungen geschaffen werden?

Das würde ich mir wünschen.