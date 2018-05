Kanzlerin Merkel beim Katholikentag in Münster. Foto: dpa

Münster. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat der internationalen Gemeinschaft nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schweren Schaden zugefügt. Die Aufkündigung des Abkommens durch US-Präsident Donald Trump „verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung“, sagte Merkel am Freitag beim Katholikentag in Münster.