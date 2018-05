Osnabrück. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den zusätzlichen Spielraum durch das Steuerplus für eine Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen nutzen. Doch unser Kommentator befürchtet eine Mogelplackung.

Nun doch? Finanzminister Olaf Scholz stellt angesichts der Rekordeinnahmen eine Steuersenkung für kleinere und niedrigere Einkommen in Aussicht. Sollte sie kommen, dürfte sie aber kaum ins Gewicht fallen. Zu befürchten ist, dass Scholz mit seinem Versprechen der Wirtschaft und Teilen der Opposition Wind aus den Segeln nehmen will, die eine spürbare Entlastung fordern.

Wie sein Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble hat Scholz gar nicht vor, die Einnahmeseite des Staates zu schwächen. Kassierten Bund, Länder und Kommunen 2012 noch 600 Milliarden Steuern, sollen es 2022 mehr als 900 Milliarden Euro werden. Von solchen Steigerungsraten können die meisten Beschäftigten bei ihren Gehältern nur träumen. Zumal die Staatseinnahmen stärker wachsen als die Wirtschaftsleistung. Die Steuerquote, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, sinkt nicht, sie steigt. Es bleibt auch eine Mär, der Staat spare kräftig. Vielmehr nutzt er Rekordeinnahmen für Rekordausgaben – vor allem im Bereich Arbeit und Soziales.

Das mag man für wichtig erachten. Doch wer denkt noch an den Mittelstand? An diejenigen, die überwiegend die Lasten tragen? Die Unternehmen und Arbeitnehmer hätten längst eine Entlastung verdient. Deutschland sollte zur Weltspitze zählen – aber bitte nicht mehr in der Sparte Steuer- und Abgabenlast.