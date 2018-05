Macron-Rede: Ohrfeige für Merkel

Osnabrück. Autsch – das hat gesessen. Emmanuel Macron hat Angela Merkel in seiner Karlspreis-Rede eine rhetorische Ohrfeige mitgegeben. Frankreichs Präsident macht in Berlin einen „Fetischismus für Budget- und Handelsüberschüsse“ aus – und liegt damit nicht ganz falsch.

Merkel wiederum erging sich in ihrem üblichen Geschwurbel und verpasste eine weitere Gelegenheit, einen eigenen Entwurf für die Zukunft der EU und vor allem der Eurozone zu präsentieren. Berlin darf sich aber nicht länger auf die Rolle des Bremsers beschränken, sondern muss selbst Vorstellungen entwickeln und diese auch durchsetzen. Gegen Macrons Reformideen lässt sich nämlich manches einwenden. Die Eurozone krankt nicht an zu wenig Institutionen oder Umverteilungstöpfen, sondern an zu wenig Regeltreue. Der Stabilitätspakt ist das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben steht. Doch in einem hat Macron zweifellos recht: Die Zeit drängt. Denn die Währungsunion ist fragiler, als sie erscheint. Der Aufschwung könnte bald vorbei sein und Italien bald eine eurokritische Regierung haben.

Solidarität oder Solidität? Die Eurostaaten müssen zwischen diesen Prinzipien wählen. Eine Transferunion ginge stark zu Deutschlands Lasten, weshalb sie für Berlin keine Option sein darf. Nicht nur Frankreich hat das Recht, seine Interessen zu vertreten.