America first muss heißen: Amerika allein

Osnabrück. Donald Trump hat das Iran-Abkommen nicht gekündigt. Der US-Präsident zieht sich daraus auch nicht zurück. Er hat es schlichtweg gebrochen und damit auch die Beziehungen zu Europa schwer beschädigt. Das muss Folgen haben. Ein Kommentar.

Die Anspannung, die Trump im Mittleren Osten ausgelöst hat, sind die eine, die offensichtliche Wirkung, ebenso wie der Verlust an Glaubwürdigkeit der USA. Als folgenreicher aber muss es gelten, dass dieser Schritt den nachhaltigen Bruch der Allianz mit Europa markieren könnte. Das Potenzial dazu hat er.

Trump entschied sich allein und entgegen internationaler Warnungen. EU-Kommission und europäische Staaten stehen in der Iran-Frage an der Seite von Russland und China. Das ist ungewöhnlich, erfolgt aber zurecht. In der Ukraine-Krise haben sie sich noch zu Sanktionen treiben lassen, die ihnen selbst schaden. Bei der Gaspipeline Nord Stream 2 ahnen die meisten EU-Bürger, dass sie sinnvoller ist als Fracking-Gas aus den USA per Schiff kommen zu lassen. Zu offensichtlich ist das Eigeninteresse der Amerikaner, mit dem sie den Bau zu verhindern versuchen, zu unverfroren kommt der Versuch daher, europäische Unternehmen über eine Sanktionsgesetzgebung energiewirtschaftlich von Russland abschneiden zu wollen.

Auch in Syrien ist das Interesse der Amerikaner, den Konflikt am Leben zu erhalten, nicht identisch mit dem der Europäer. Das Atomabkommen mit dem Iran bildet nun die Scheidemauer, an der es sich nicht mehr schönreden lässt: Die Europäer stehen den USA gegenüber – und entgegen. Trump wusste sehr genau, dass das geschieht. Er wollte es so. Sein neuer Botschafter in Deutschland, der gleich drohte, deutsche Unternehmen sollten sich aus dem Iran gefälligst zurückziehen, macht es nicht besser.

Klar aber ist: Europäischen Unternehmen drohen tatsächlich empfindliche Einbußen oder gar direkte Strafen, wenn sie Geschäfte mit Russen oder Iranern machen und sich der rücksichtslosen Hegemonialpolitik der USA nicht unterwerfen. Wer will wissen, welche Sanktionen aus welchem vorgeschobenen Grund als nächstes erlassen werden?

Die Lehre lautet daher, dass auf die USA kein Verlass mehr ist. Sie mögen noch Partner sein, Freundschaft lässt es sich nicht mehr nennen. Die EU muss reagieren. Mit mehr Zusammenhalt, natürlich. Aber auch mit einer klügeren Politik anderen Mächten gegenüber, mit denen es Allianzen zu schmieden gilt. Hier wäre auch Außenminister Heiko Maas zu mehr Flexibilität zu raten. Umdenken ist gefragt. „America first“ muss heißen: Amerika allein.

