Washington. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran polarisiert. Eine Auswahl der internationalen Reaktionen.

Die Europäische Union will trotz der Entscheidung der USA an dem Deal festhalten, teilten EU-Vertreter am Dienstag mit. Diese und weitere internationale Stimmen zum US-Rückzug aus dem Atom-Deal:

EU-Außenbeauftragte

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat an den Iran appelliert, das Atomabkommen weiter umzusetzen. «Bleiben Sie ihren Verpflichtungen treu, so wie wir unseren Verpflichtungen treu bleiben werden», sagte Mogherini am Dienstagabend in Rom. Das Atomabkommen sei der Höhepunkt von 12 Jahren Diplomatie. «Der Deal gehört uns allen», sagte sie. «Lassen Sie nicht zu, dass irgendjemand das Abkommen auflöst.» Sie wolle dafür sorgen, dass das Abkommen gemeinsamen mit der internationalen Gemeinschaft bestehen bleibe.

EU-Ratspräsident

Trump wird sich nach den Worten von EU-Ratspräsident Donald Tusk nach seiner Ankündigung mit einer geeinten EU konfrontiert sehen. Die Europäische Union werde geschlossen vorgehen, erklärte Tusk am Dienstagabend auf Twitter.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden am Mittwochabend der kommenden Woche im Vorfeld des EU-Westbalkan-Gipfels in Sofia über Trumps Iran-Entscheidung beraten. Dabei solle auch über die noch immer drohenden US-Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte gesprochen werden, sagte Tusk.



Deutschland, Frankreich, Großbritannien

Deutschland, Frankreich und Großbritannien "bedauern" nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Zusammen wollten sie an einem "umfassenderen" Abkommen arbeiten, erklärte Macron am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das internationale Regelwerk "im Kampf gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen steht auf dem Spiel", fügte er hinzu.

Israels Premier

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, als "mutig und richtig" gelobt. Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des Atomabkommens mit Teheran. Der Iran droht immer wieder mit der Vernichtung Israels. Netanjahu hat dem Iran vorgeworfen, heimlich das Know-how für den Bau von Atomwaffen für einen möglichen künftigen Gebrauch aufbewahrt zu haben. Er hatte eine massive Überarbeitung oder die Aufkündigung des Atomabkommens gefordert.

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien hat den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran begrüßt. Der Iran nutze die finanziellen Vorteile des Abkommens, um die Region weiter zu destabilisieren, erklärte das sunnitische Königreich am Dienstagabend, wie der arabische Nachrichtenkanal Al-Arabija meldete. Saudi-Arabien hoffe, dass die internationale Gemeinschaft Schritte ergreifen werde, um der "iranischen Gefahr" für die Sicherheit zu begegnen. Saudi-Arabien ist ein Erzrivale des schiitischen Irans.

Russische Außenpolitiker

Russische Außenpolitiker haben den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran in ersten Stellungnahmen kritisiert. US-Präsident Donald Trump provoziere geradezu, dass Teheran wieder an einer eigenen Bombe arbeite, sagte Senator Wladimir Dschabarow, Vize im Außenausschuss des Föderationsrates, am Dienstag in Moskau. Der Ausstieg sei "zerstörerisch, wenn nicht katastrophal", sagte Leonid Sluzki, Vorsitzender des Außenausschusses der Staatsduma, der Agentur Interfax zufolge.

Trump habe dem Iran in der schärfstmöglichen Form einen kalten Krieg erklärt, sagte der kremlnahe Außenpolitik-Experte Fjodor Lukjanow. "Ein Erhalt der Abkommen auch ohne die USA, auf den bislang die anderen Teilnehmer gehofft hatten, wird praktisch unmöglich. "

Anders sah es der russische Botschafter bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Michail Uljanow. Das Abkommen werde nicht sofort zusammenbrechen, sagte er. Es gebe eine kleine Frist für Gespräche. Moskau werde sich bemühen, die Folgen des Ausstiegs der USA zu mildern.





US-Botschafter

Nach der Ankündigung der USA zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Teheran sollten deutsche Unternehmen ihre Aktivitäten im Iran "sofort" herunterfahren. Das forderte der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, am Dienstag über Twitter.

Deutsche Industrie

Der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, sagte am Dienstagabend in Berlin: "Jetzt muss es der EU gelingen, mit Russland und China ein deutliches Bekenntnis zu den im Atomabkommen getroffenen Vereinbarungen abzugeben. Dabei geht es um Glaubwürdigkeit in der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik."

Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Internationale Kampagne für ein Atomwaffenverbot (ICAN) hat die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran als "höchst unverantwortlich" kritisiert. "Sie sprengt ein funktionierendes Abkommen und versetzt der Glaubwürdigkeit der USA als Vertrags- und Diplomatiepartner einen bedeutenden Schlag," erklärte die Organisation über Twitter. "Nordkorea wird das zweifellos beobachten."