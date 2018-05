Italien sollte mit Neuwahlen nicht lange zögern

Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung will die Gusnt der Stunde nutzen. Foto: S. Zucchi/Imago

Osnabrück. Die in der Wählergunst führenden populistischen Parteien blockieren eine neutrale Übergangsregierung in Italien. Deshalb könnte schon in wenigen Monaten neu gewählt werden. Das finanziell und wirtschaftlich angeschlagene Land kann sich keine lange Hängepartie leisten.