Berlin. Horst Seehofer lobt die gestiegene Sicherheit im Land. Doch die Statistik, auf die er sich bezieht, birgt Probleme.

Menschen haben Angst – zum Beispiel davor arbeitslos, krank oder Opfer einer Gewalttat zu werden. Bei einer Umfrage der EU-Kommission im Jahr 2017 nannten die befragten Deutschen Einwanderung und Terrorismus am häufigsten als die zwei wichtigsten Probleme, denen die EU derzeit gegenübersteht. Immerhin gut jeder Zehnte nannte Kriminalität als eins der beiden drängendsten Probleme.

Da überrascht es nicht, dass viele Menschen gerne wüssten, wie sicher das eigene Land oder gar die eigene Gemeinde ist. "Deutschland ist sicherer geworden", sagte Innenminister Horst Seehofer bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für 2017 in Berlin. Das Problem ist bloß: Eben diese Statistik kann über solche Fragen nur sehr bedingt etwas aussagen. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, dass Daten im Kontext gesehen und mit Bedacht interpretiert werden müssen.

Taten eines Krankenpflegers sorgen für massiven Anstieg

Vergleicht man das Jahr 2017 mit dem Vorjahr, so ist die Zahl der registrierten Straftaten um fast zehn Prozent gesunken. Die absolute Zahl ist mit einem Wert von 5.761.984 somit so tief wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Auch die Gewaltkriminalität ging zurück - immerhin um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 188.946 Fälle.

Vergleicht man nur 2016 und 2017 scheint die Sache klar: Deutschland wird immer sicherer! Doch noch im vergangenen Jahr wurde die Lage ganz anders eingeschätzt und in Talkshows hitzig diskutiert, denn sowohl bei den Straftaten insgesamt als auch bei den Gewalttaten hatte es einen Anstieg gegeben. Welcher Eindruck ist nun richtig?

Mit einiger Sicherheit lässt sich sagen: Die Gefahr, Opfer einer schweren Gewalttat zu werden, ist in Deutschland geringer als noch vor einigen Jahren. Diese Kenntnis stützen etwa die Zahlen zum versuchten und vollendeten Mord im Zeitverlauf: Schaut man die Zahlen seit der Wiedervereinigung an, so ist die Zahl der Fälle im Trend zurückgegangen. Die hohen Zahlen Mitte der Neunzigerjahre werden unter anderem durch zurückliegende Zwischenfälle an der innerdeutschen Grenze beeinflusst. Danach sinkt die Anzahl der Fälle. Der Anstieg im Jahr 2016 geht zum großen Teil auf das Konto des Krankenpflegers Niels Högel – er hatte im Jahr 2005 mutmaßlich 72 Menschen umgebracht, die erst im Jahr 2016 als Opfer in der Kriminalstatistik auftauchten.

Dieses Beispiel zeigt: Auffälligkeiten in der Statistik können im Kontext betrachtet plötzlich ganz anders wirken. Und es gibt weitere Fallstricke bei der Interpretation der Zahlen:

Hohe Dunkelziffer bei Sexualdelikten

Längst nicht alle Straftaten werden auch polizeilich erfasst. Gerade im Bereich Sexualdelikte beispielsweise ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Wird ein Delikt im Laufe der Zeit häufiger erfasst, muss dies zudem nicht heißen, dass es wirklich häufiger verübt wurde – vielleicht ist auch nur die Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung gestiegen. Eine Deliktart, die als relativ gut erfasst gelten kann, sind Wohnungseinbrüche. Bei den gemeldeten Fällen von Wohnungseinbruchdiebstahl gab es in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang. Wurden 2016 noch 151.265 Fälle erfasst, waren es 2017 noch 116.540.

Wie sicher ist meine Stadt?

Da die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik von den Landeskriminalämtern auf Kreisebene erhoben werden, ist es verführerisch, einen Blick auf die eigene Stadt oder den eigenen Landkreis zu werfen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten: Steht in der betreffenden Region ein Flughafen oder ein Gefängnis, schlagen sich Zollverstöße oder Straftaten hinter Gittern in den Zahlen nieder, wie Spiegel Online berichtet. So kommt es dazu, dass Städte wie Frankfurt schnell als Kriminalitäts-Hotspot dastehen, obwohl dies mit der Sicherheit für den Bürger auf der Straße rein gar nichts zu tun hat.

Systematische Überschätzung

In der Kriminalstatistik selbst wird ziemlich am Anfang darauf hingewiesen, dass es sich um eine sogenannte Ausgangsstatistik handelt. Dies bedeutet, dass die bekannt gewordenen Straftaten bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft statistisch erfasst werden. Dies kann allerdings zu einer Verzerrung führen: Der Fall, in dem fünf junge Männer Ende 2016 versucht hatten, einen Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof anzuzünden, geht beispielsweise in die Statistik als versuchter Mord ein. Verurteilt wurden die Täter jedoch wegen gefährlicher Körperverletzung.





Ein weiterer Fallstrick tut sich bei der zeitlichen Vergleichbarkeit der Daten auf: Durch geänderte Gesetze werden manche Handlungen überhaupt erst zu Straftaten und folglich auch erst dann in der Statistik erfasst. So kannte das Gesetz bis 1997 beispielweise keine Vergewaltigung in der Ehe. Und auch im Jahr 2016 gab es Gesetzesänderungen zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung: Grapschen zählte früher nicht als sexuelle Belästigung – heute schon. Derlei Änderungen hätten zur Folge, "dass der Vergleich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit den Vorjahren nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich ist", heißt es in der aktuellen Kriminalstatistik.

Kriminalität von Zuwanderern

Ein Thema, das im Zusammenhang mit der Kriminalstatistik seit Jahren intensiv diskutiert wird, ist die Kriminalität von Zuwanderern. „Wir können nicht anhand der Herkunft oder Ethnie oder Religion Auskünfte darüber geben, ob jemand wahrscheinlicher straffällig wird als jemand anders. Das ist unzulässig, trifft auch nicht zu und ist durch keine Forschung bestätigt worden“, sagt dazu André Schulz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Unstrittig ist aber, dass unter den Zuwanderern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überproportional viele Menschen sind, die zu Gruppen gehören, die kriminologisch ohnehin auffällig sind. Dazu zählen etwa junge Männer ohne Beruf, Familie und folglich kaum gesellschaftlicher Teilhabe. Dass die Kriminalstatistik im Bereich der Körperverletzung 2017 einen Anstieg verzeichnet, hängt sehr wahrscheinlich mit dieser Gruppe zusammen. Auch viele Opfer von Körperverletzung gehören dieser Gruppe an, was zum Beispiel dann der Fall ist, wenn Körperverletzungen innerhalb von Flüchtlingsheimen begangen werden.

Fazit

Die Kriminalstatistik ist mit äußerster Vorsicht zu interpretieren, denn sie erfasst einen großen Teil der tatsächlich verübten Straftaten gar nicht erst. Auch bei den erfassten Daten, gibt es viele Fallstricke, die schnell zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Die Gefahr: Das Zahlenwerk lässt sich leicht für beinahe beliebige politische Ziele heranziehen. Die große Menge an Zahlen, die teilweise über lange Zeit erhoben und räumlich fein aufgegliedert sind, bietet die Möglichkeit, sich einzelne Ausschnitte herauszupicken, um die eigene Aussage zu untermauern.

Die wenigen generellen Trends, die sich ablesen lassen – wie das rückläufige Risiko, Opfer eine schweren Gewalttat zu werden – schlagen sich nicht unbedingt in der gefühlten Sicherheit der deutschen Bevölkerung nieder. Sie steht laut BDK-Vorsitzendem Schulz im Widerspruch zur Statistik. Seit Jahren schon sei zu beobachten, „dass das in keinem Verhältnis steht“.

Dabei gibt es in Sachen Sicherheit für die Deutschen noch eine gute Nachricht: Laut globalem Friedensindex des Insitute for Economics and Peace ist Europa die mit Abstand sicherste Region der Erde.