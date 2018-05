Wo die Union zu weit geht und wo sie zu kurz greift

Unterricht an einer Schule in Düsseldorf. Unionspolitiker drängen auf einen neuen Wertekunde-Unterricht. Foto: imago/photothek

Osnabrück. Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung: Die Union will Unterricht über Grundrechte und Werte in Deutschland für Flüchtlingskinder. Der Vorschlag klingt sinnvoll, greift aber zu kurz. In der Debatte um eine „Anti-Abschiebe-Industrie“ geht die CSU indessen zu weit. Ein Kommentar.