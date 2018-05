Stuttgart. Mit Veröffentlichungen von heimlich gemachten Aufnahmen aus Ställen hat Peta das Bild der Tierhaltung in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Promis stehen immer für Kampagnen der Organisation Pate. Doch wofür stehen die Tierrechtler, deren Gemeinnützigkeit Niedersachsens Agrarministerin anzweifelt? Ein Interview.

Herr Haferbeck, Sie sind mehr oder minder das Sprachrohr von Peta in Deutschland. Was genau ist Ihre Funktion und was macht der Vorstand, dem Sie ja nicht angehören?

Ich bin der Leiter der Rechts- und Wissenschaftsabteilung bei Peta. Ihre Wahrnehmung ist schon richtig, ich stehe oft im Fokus. Als Agrarwissenschaftler weiß ich, worüber ich rede. Das hat Gewicht, wenn ich mich in der Öffentlichkeit äußere. Wir versuchen diese öffentliche Präsenz aber auf mehrere Schultern zu verteilen.





Ihr Vorstand tritt kaum in Erscheinung, ihre Vorsitzende kommt nicht mal aus Deutschland. Warum?

Peta ist so etwas wie ein Familienunternehmen. Die Gründergeneration trägt heute noch die Verantwortung. Wir haben neun ordentliche Mitglieder, die über die Geschicke von Peta bestimmen, darunter vier Gründungsmitglieder von Peta weltweit. Dadurch ist Peta besonders glaubwürdig. Diese Leute stehen hinter der Organisation. Greenpeace oder die Deutsche Umwelthilfe sind auch so strukturiert wie wir. Das Gesetz erlaubt das: Sie brauchen mindestens sieben Mitglieder und die haben wir.





Edmund Haferbeck. Foto: Marcel Schlegelmilch/Peta





Aber das ist doch nicht das, was sich der Bürger unter einem ordentlichen Verein vorstellt, wo die Mitglieder mit ihrem Stimmrecht Vorstände wählen und abwählen können…

Noch einmal: Was wir machen, ist vollkommen gesetzeskonform. Wir haben 75.000 Fördermitglieder in Deutschland. Die werden alle jedes Jahr zu unserer Mitgliederversammlung eingeladen. Aber es stimmt, beschlussmäßig können sie keine Entscheidung treffen.





Niedersachsens Agrarministerin Otte-Kinast, aber auch die FDP im Bundestag zweifeln Ihre Gemeinnützigkeit an, die Ihnen steuerliche Vorteile sichert. Ihre Reaktion darauf war scharf. Man könnte meinen, die Ministerin hätte einen wunden Punkt getroffen… ihre Finanzen.

Es ist ungeheuerlich, dass eine Ministerin so einen Blödsinn erzählt! Da wollte sie wohl nur ihre Klientel, die Agrarlobby, befriedigen. Solche Prüfungen sind doch alle längst gelaufen. Wir haben gerade die zweite außerordentliche Prüfung des Finanzamtes binnen drei Jahren hinter uns. Dieser kurze Abstand hat auch damit zu tun, dass die Behörde ganz gezielt gegen uns aufgebracht wird. Es wird eine regelrechte Hetze gegen Peta erzeugt. Auch von Otte-Kinast! Aber wir haben beide Prüfungen mit Bravour bestanden. Wie schrieb das Finanzamt? Peta steht auf dem verfassungsrechtlichen Boden der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind gemeinnützig und das zu Recht!

Peta Deutschland hat 2017 7,5 Millionen Euro eingenommen – hauptsächlich durch Spenden. Was machen sie mit dem Geld? Die Kritik ihrer Gegner: Sie bereichern sich an den Spenden.

So ein Quatsch. Das Einstiegsgehalt bei Peta liegt bei 2200 bis 2500 Euro brutto, bei Führungskräften zwischen 3000 und 3400 Euro brutto. Wir haben insgesamt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter viele studierte Fachleute, die in der freien Wirtschaft viel mehr verdienen könnten. Die Löhne werden jedes Jahr entsprechend der Inflationsrate angepasst. Das ist unsere Gehaltsstruktur. Wir haben Baden-Württembergs Agrarminister Hauck bereits rechtskräftig untersagen lassen, die Lüge zu verbreiten, dass der Peta-Vorstand sechsstellige Beträge bezieht und die Spendengelder veruntreut. Wir Führungskräfte arbeiten Tag und Nacht. Mein Smartphone ist nie aus. Wir sind immer da. Das ist für uns kein Job, sondern eine Berufung. Das versteht die Gegenseite vielleicht nicht oder es macht ihr Angst. Unsere Arbeit ist ungeheuer effektiv. Die Agrarbranche steht mit dem Rücken an der Wand. So etwas können Sie nicht ehrenamtlich machen.





Was ist das Ziel von Peta?

Wir wollen grundlegende Rechte für die Tiere: Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf die Achtung der Würde der Tiere. Schluss mit der Tierquälerei und der Nutzung der Tiere. Das will die Mehrheit der Bevölkerung doch auch.





Ach ja? Tierhaltung ist doch Teil unserer Werteordnung, es entspricht doch unserem gesellschaftlichen Grundverständnis, dass wir Tiere nutzen.

Die Mehrheit der Gesellschaft will nicht, dass Tieren Leid angetan wird. Genau das geschieht aber in der Agrarindustrie. Richtig ist aber auch: Die Fleischesser sind noch in der Mehrheit. Da ist die Gesellschaft schon etwas schizophren. Diese Schizophrenie wollen wir durchbrechen. Der Verbraucher muss selbst entscheiden, wie er mit seiner Verantwortung umgeht. Dank uns kann jedenfalls niemand sagen, er wisse nicht, was in der Agrarindustrie mit Tieren gemacht werde.





Ist das nicht eine ziemlich elitäre Denke, weil sie all diejenigen, die nicht so denken wie Sie, ausschließen und für schlecht erklären? Der Wertekanon ist doch ein anderer.

Es ist so, dass gerade gebildetere Gesellschaftsschichten erkannt haben, dass dieses System der Tierausbeutung so nicht mehr funktioniert. Aber fragen sie doch mal ein Kind, ob es will, dass ein Tier gequält wird. Natürlich nicht. Und es steht ja sogar im Gesetz, dass Tieren keine Schmerzen zugefügt werden darf. Und trotzdem wird es jeden Tag millionenfach gemacht…





Ist ihr Problem nicht Folgendes: Sie akzeptieren den Rechtsstaat nicht, weil er ihre Rechtsauffassung hinsichtlich Tierrechten nicht teilt.

Im Bereich Tierschutz hat es in Deutschland nie Rechtsstaatlichkeit gegeben. Was wir heute Tierschutzgesetz nennen, ist in Wirklichkeit nur ein Tiernutzungsgesetz. In einer demokratischen Gesellschaft dürfen leidensfähige Mitgeschöpfe nicht gequält und getötet werden. Im Grundgesetz Artikel 20a verpflichtet sich unsere Gesellschaft dazu, Tiere zu schützen. Gleichzeitig will der Gesetzgeber aber Tierqual, weil er sie ausdrücklich nicht mit Verboten belegt. Das ist ein Widerspruch, der aufgelöst werden muss, dafür kämpfen wir.





Sie sagen, Sie stehen im Einklang mit den Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft. Warum reagiert die dann immer wieder empört bis belustigt auf ihre Forderungen? Etwa die nach einem Denkmal an dem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, an dem ein LKW mit 20.000 Sprotten verunglückt ist.

Peta hat den satzungsmäßigen Auftrag, alles zur Durchsetzung der Tierrechte zu tun. Man muss nicht mit all unseren Aktionen und Forderungen einverstanden sein oder sie gut finden. Die Gesellschaft ist eben noch nicht so weit. Nehmen wir das Beispiel USA: Da weigert sich ein Gericht im Jahr 2018 einem Affen das Urheberrecht für ein Foto zuzusprechen, wie von uns gefordert. Aber 2022 sind die USA vielleicht so weit. Peta leistet Pionierarbeit. Dafür machen wir uns im Hier und Jetzt gerne auch mal lächerlich. (Weiterlesen: US-Bundesgericht: Affe Naruto hat kein Recht an seinem Selfie)





Ein verunglückter Lastwagen mit Sprotten. Foto: dpa





Sie unterscheiden die Gesellschaft scharf in Gut und Böse. Die Guten sind Peta und vielleicht noch die Fördermitglieder, der Rest ist schlecht.

Wer weiter tierische Produkte konsumiert, der trägt nicht nur eine Mitschuld daran, dass Tiere gequält werden. Nein, er ist auch verantwortlich für den Untergang unseres Planeten. Schließlich ist die Tiernutzung eine der großen Quellen der klimaschädlichen Gase.





Ist das jetzt noch rigoros oder fanatisch?

Radikal. Aber fanatisch sind wir nicht. Wir sind vielen voraus. Auch in der Konsequenz. Ich bin überzeugt, dass wir Vorbild sind. Und die Wirkung unserer Arbeit ist doch nachweisbar! Veganer waren doch bis vor wenigen Jahren quasi Aussätzige. Heute kriegen Sie in fast jedem Landgasthof vegane Gerichte! Die Wende hat begonnen.





Radikal auch im Sinne, dass Sie Straftaten wie Sachbeschädigung oder andere Straftatbestände gut heißen?

Ein Teil der Tierrechtsszene überschreitet ganz bewusst gesetzliche Grenzen. Das alles machen wir nicht. Wir sind rechtstreu. An Peta Deutschland hängen 80 Existenzen. Die können wir doch nicht gefährden, in dem wir gegen Gesetze verstoßen.





Die Agrarwirtschaft sagt, das machen sie, wenn sie in Ställe einsteigen. Die neue Bundesregierung will das laut Koalitionsvertrag künftig – wie auch immer – stärker ahnden. Macht Ihnen das Sorge?

In keinster Weise. Die Videos werden uns zugespielt von Aktivisten. Diese Aktivisten begehen zweifelsohne Hausfriedensbruch, aber keinen Einbruch, bei dem sie beispielsweise Wertgegenstände stehlen. Stalleinbrüche, wie es Bundesregierung und Agrarindustrie formulieren, gibt es juristisch gar nicht. Da muss man unterscheiden. Und: Die dokumentierten Missstände rechtfertigen den Hausfriedensbruch. Das haben Gerichte so bestätigt, zuletzt das Oberlandesgericht Naumburg.





Dieses Bild veröffentlichte Peta. Foto: dpa





Aber ist dieser Passus im Koalitionsvertrag nicht ein weiterer Beleg dafür, dass das Handeln von Tierrechtsorganisationen vom mehrheitlichen Teil der Gesellschaft nicht für gut befunden wird?



Wir haben es im Agrarsektor mit organisierter Kriminalität zu tun. Die Agrarindustrie ist durch Minister und Abgeordnete in Regierungen und Parlamenten vertreten. Und sie wirkt auch in die Kontrollbehörden hinein. Das sind mafiöse Strukturen, die das tägliche millionenfache Leid von Tieren decken. Das hat mit Demokratie dann nichts mehr zu tun.





Herr Haferbeck, Sie übertreiben doch. Organisierte Kriminalität hat zum Ziel Geld auf illegalem Wege zu erwirtschaften. Wo bitte geschieht das bei den Staatsanwaltschaften, die reihenweise Ihre Anzeigen gegen Landwirte abschmettern?

Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden und nicht frei in den Entscheidungen. Und das nutzt die Agrarmafia aus, die ihre Leute ja in den Regierungen positioniert hat. Die Verurteilung der Täter wird mit aller Macht verhindert, im Zweifelsfall wird das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Das passiert ständig, das ist Rechtsbeugung!





Herr Haferbeck, das klingt nach Verschwörungstheorie…

Das ist einfach so. In dieser Schärfe formulieren wir das auch erst seit einigen Monaten, weil wir merken, dass es einfach in der Sache nicht mehr weitergeht.





Ihre Logik funktioniert da doch nicht mehr, wo Sie sagen, das Finanzamt hat ihnen die Gemeinnützigkeit bestätigt. Wieso nimmt die vermeintliche Agrarmafia nicht Einfluss auf Finanzbehörden? Ohne Gemeinnützigkeit wäre Peta schließlich am Ende.

Die Finanzbehörden arbeiten eigenständig. Da redet kein Vertreter des politischen Systems hinein. Zumindest noch nicht.