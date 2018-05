So kann es mit den Sozialdemokraten nicht weitergehen

Osnabrück. Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein hat die SPD die Quittung für das parteiinterne Chaos und die vielen Kehrtwenden der vergangenen Wochen und Monate bekommen. Die Parteispitze ist selber schuld. Wenn die SPD nicht wirklich mal mit der Erneuerung beginnt, könnte es noch böse enden. Ein Kommentar

Die SPD befindet sich in einer verhängnisvollen Abwärtsspirale - und ein Endpunkt ist nicht in Sicht. Der Negativrekord bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein könnte ein Schritt mehr auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit sein. Geht es so weiter, würde die SPD künftig bei Landtagswahlen gleichauf oder gar hinter der AfD landen - ein Armutszeugnis für die große Partei der Arbeiterbewegung. Doch die Krise ist hausgemacht.

Viele Genossen nehmen es der Parteispitze zurecht übel, dass die SPD aus Machtgier vier weitere Jahre als Steigbügelhalter für Kanzlerin Merkel und ihren Regierungsstil fungiert. Die Quittung dafür wird die SPD am Ende vom Wähler bekommen. Die Gelegenheit, sich in der Opposition inhaltlich zu erneuern, ist verpasst. Nichts deutet darauf hin, dass die SPD mal wieder auf die kleinen Leute hört, die angesichts von Flüchtlingskrise, Globalisierung und Digitalisierung um eine sichere Zukunft bangen.

Auch unter Andrea Nahles ist von der versprochenen Erneuerung weit und breit nichts zu sehen. Mit niveaulosen „Bätschi“-Scherzen disqualifiziert Nahles sich selbst, vielen Genossen bleibt sie fremd. Seit dem Rauswurf von Sigmar Gabriel aus der Bundesregierung fehlt eben eine charismatische Figur, die das Ohr beim Volk hat. Und der Anti-Russland-Kurs seines Nachfolgers Heiko Maas irritiert die eigene Partei und viele Menschen, weil er das Erbe des großen Entspannungspolitikers Willy Brandt in Frage stellt. So kann es mit der SPD nicht weitergehen.

