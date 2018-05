Internet-Konsultationen könnten Klinik-Notaufnahmen entlasten

Osnabrück. Angesichts überfüllter Notaufnahmen in vielen Kliniken dringen die Ärzte auf mehr Informationen für die Patienten und eine bessere Arbeitsteilung mit niedergelassenen Medizinern. Internet-Konsultationen könnten zudem für Entlastung sorgen.

Die Notaufnahmen vieler Kliniken platzen aus allen Nähten – doch nicht wegen Fällen, bei denen es um schwere Folgeschäden oder Leben und Tod geht. Nein, eine Vielzahl der Patienten wäre mit ihrer Erkrankung beim Haus- oder Facharzt besser aufgehoben. Wenn die Ärztekammer also auf mehr Informationen für Patienten und bessere Arbeitsteilung mit niedergelassenen Medizinern drängt, ist das nur folgerichtig.

Sicher hat der Run auf die klinische Notaufnahme auch mit den teils langen Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt zu tun, vor allem auf dem Land. Das reicht als Erklärung aber nicht.

Viele Patienten haben überzogene Erwartungen

Viele Patienten haben überzogene Erwartungen, sagen sich: Der Notfall, das bin ich. Entsprechend hat sich alles sofort und ausschließlich um den Einzelnen zu drehen. Wenn dessen Ungeduld dann noch in Gewalt gegen Mediziner mündet, ist es angemessen, mit mehr Sicherheitspersonal in der Notaufnahme gegenzusteuern - als letzte Konsequenz. Zur Verhinderung weiterer Eskalation wäre es indes sinnvoll, stärker über ambulante Bereitschaftsdienste aufzuklären, ärztliche Beratung via Internet voranzutreiben und „Portalpraxen“ von niedergelassenen Ärzten und Klinik-Ärzten im Sinne leicht zugänglicher Akuthilfe in Kliniken anzusiedeln. Dort bekämen Patienten den Arzt, den sie brauchen. Und die Notärzte könnten sich um die wirklich schweren Fälle kümmern.

