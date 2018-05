Der Literaturnobelpreis fällt in diesem Jahr aus - und das ist gut so

Osnabrück. 2018 entpuppt sich als starkes Jahr des entschiedenen Widerstands gegen sexuelle Gewalt und diffamierenden Hass. Deshalb ist es an der Zeit, dass auch Prominente zur Rechenschaft gezogen und hochkarätige Preise wie Literaturnobelpreis und Echo zur Reform gezwungen werden – ein Kommentar.

Ein Jahr ohne Literaturnobelpreis? Das haben in der 117-jährigen Geschichte des Preises bislang nur die beiden Weltkriege bewirkt, sieben Mal. Welches gravierende Ereignis führt im Jahr 2018 zum Aussetzen? Sexuelle Übergriffe, die dem Ehemann der Juryvorsitzenden angelastet werden, finanzielle Mauscheleien in der Schwedischen Akademie und vorzeitig ausgeplauderte Namen von Preisträgern. Das sind erbärmliche Gründe im Vergleich zum Chaos von Weltkriegen.

Doch 2018 entpuppt sich als starkes Jahr des entschiedenen Widerstands gegen sexuelle Gewalt und diffamierenden Hass. Deshalb ist es an der Zeit, dass auch Prominente zur Rechenschaft gezogen und hochkarätige Preise wie Literaturnobelpreis und Echo zur Reform gezwungen werden. Das Schweigen war bisher der stärkste Komplize all dieser Missstände. Das will die Gesellschaft nicht länger dulden.

Dem Literaturnobelpreis kann eine Neuausrichtung nur nutzen, auch wenn die Nullrunde höchst ärgerlich ist. Immer wieder waren die Urteile der Preisjury alles andere als überzeugend. Zu oft auch schien der Preis mit dem Friedensnobelpreis für soziales Engagement verwechselt worden sein, während wirklich meisterhafte Schriftsteller etwa in Amerika leer ausgingen. Demokratien schützen sich aus gutem Grund vor lebenslangen Amtsausübungen..

Nun lässt eine Reform auf neue, frische Urteilssicherheit im Nobelkomitee hoffen.