Hamburg. Kinderreiche Familien in Deutschland sind eine Seltenheit. Und zugleich im Trend. Promi-Mütter wie Heidi Klum oder Nena machen es vor: Viele Kinder sind „in“. Doch sind Kinder wirklich ein Statussymbol? Und wie lebt es sich in einer Vielkindfamilie? Ein Besuch bei Familie Rudolph in Hamburg öffnet die Augen.

Um sich davon zu überzeugen, dass die Gedächtnisleistung junger Mütter nach der Geburt zunimmt, hätte es die Studie der Universität Michigan, die genau das zeigt, gar nicht gebraucht. Dazu reicht ein Besuch bei Familie Rudolph in Hamburg. Die wohnt in einem schmucken, roten Backsteinhaus mit Garten in dem Teil von Hamburg-Billstedt, der nicht von schäbigen Hochhäusern, sondern von Einfamilienhäusern und Grün geprägt ist. Die Einrichtung der Rudolphs ist edel, liebevoll und praktisch, milchkaffeebraune Ledersofas im Wohnzimmer, Bücherregale vor weißen Wänden, ein großer Holztisch im angrenzenden Esszimmer, an dem zehn Menschen bequem Platz finden. Das Auto – ein blauer, kastenförmiger Siebensitzer – hat Linda Rudolph an diesem sonnigen Dienstagmittag schwungvoll und passgenau vor dem Haus eingeparkt. „Ohne Auto geht gar nichts“, sagt die 33-Jährige mit dem blonden Zopf und lacht, während sie mit geübtem Griff Kinder aus Kindersitzen schält und ihnen beim Aussteigen hilft. Was eigentlich nichts Ungewöhnliches wäre – wenn nicht Linda Rudolph insgesamt sechs Kinder hätte. „Mein Mann Christian und ich wollten immer eine große Familie“, sagt Linda. Und das ist der Grund, weshalb in diesem Häuschen im Hamburger Osten eine achtköpfige Familie wohnt: Linda und ihr Ehemann Christian und die gemeinsamen Kinder Ben (12), Finn (10), Elea (8), Liam (6), Quanna (3) und Felien (eineinhalb). Sechs Kinder. Damit sind die Rudolphs eine Seltenheit.

Viele Kinder sind eine Rarität

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie selten: Heute leben in gerade mal zwölf Prozent aller Familien in Deutschland drei oder mehr minderjährige Kinder. Diese Zahl war einst viel höher – Großfamilien waren Regel, nicht Ausnahme. Sie sank jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa in die Mitte der Achtzigerjahre hinein rapide ab. Demografie-Experten sehen darin den Hauptgrund für die insgesamt gesunkenen Geburtenzahlen in Deutschland. Ein anderer, allerdings weniger entscheidender Grund ist die zunehmende Zahl der Frauen, die überhaupt keine Kinder bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Doch diese Geschichte soll hier nicht erzählt werden.

Erstaunliches aus der Statistik

Mit Blick auf Familien mit drei oder mehr Kindern wissen wir heute: Die Zahl derjenigen Paare, die sich für dieses Lebenskonzept entscheiden, schwankt zwar – vor wenigen Tagen kam erneut eine Meldung, dass die Zahl der Mehrkindfamilien sinke – doch über die vergangenen drei Jahrzehnte betrachtet ergibt sich ein anderes, weniger dramatisches Bild: Da erweist sich der Wert als überraschend stabil. Demnach entscheiden sich konstant etwa elf Prozent der Familien, mal etwas mehr, mal weniger, für mindestens drei Kinder.

Eins, zwei, viele

Interessant ist, dass längst nicht alle Tabellen ausweisen, in wie vielen Familien nun vier, fünf, sechs oder mehr Geschwister großwerden, beim Wert „drei Kinder und mehr“ ist häufig Schluss. Das suggeriert: Ab drei sind es viele, genauer muss man es nicht wissen. Doch wer sucht, findet weitergehende Informationen. Nach Zahlen aus dem Jahr 2016 leben in Deutschland insgesamt 8,1 Millionen Familien. In mehr als der Hälfte von ihnen (rund 53 Prozent) wächst ein Kind auf, ein gutes Drittel (36 Prozent) sind Zwei-Kind-Familien, in rund neun Prozent leben drei Kinder, knapp zwei Prozent ziehen vier Kinder groß. Die Rudolphs aus Hamburg gehören mit ihren sechs Kindern zu einer absoluten Minderheit: Nur in 0,6 Prozent aller Familien leben fünf oder mehr Kinder.

Die Sache mit den Vorurteilen

So klein die Zahl, so groß die Vorurteile: Asozial, unbeherrscht, arm, chaotisch, mit Migrationshintergrund – das sind nur einige der Schlagworte, mit denen Vielkindfamilien gern bedacht werden, auch befördert von wenig niveauvollen Pseudo-Dokumentationen einschlägiger Fernsehsender. Mit Blick auf die Rudolphs muss man sagen: Nichts davon stimmt hier. Wer ein Skateboard im Garten und eine Spielgitarre auf dem Esszimmertisch chaotisch nennt, hat vermutlich nicht ein einziges Kind im Haushalt. Wer sieht, wie sich Liam, gerade mal sechs Jahre alt, beim Turnspiel in der Gruppe immer wieder umsieht zu seiner jüngsten Schwester und ihr, wenn sie stolpert, wieder aufhilft, der ist höchstens überrascht von so viel Achtsamkeit unter Geschwistern. Und wer ihre Mutter Linda erlebt, wie sie von ihrem Leben in der Großfamilie erzählt, nebenbei für acht Köpfe Paprikaschoten für das obligatorische gemeinsame Abendessen putzt und parallel ohne laut zu werden dafür sorgt, dass alle pünktlich samt Turnsachen und gefüllten Wasserflaschen aus dem Haus marschieren, der darf durchaus beeindruckt sein von so viel Gelassenheit, Organisationstalent und Nervenstärke. Und wer käme wohl auf die absurde Idee, in der konsequent zweisprachigen Erziehung der Rudolph-Kinder in Niederländisch (Linda stammt von dort) und Deutsch (Vater Christian ist Deutscher) ein Problem zu sehen? Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) aus dem Jahr 2017 attestiert zweisprachig aufgewachsenen Kindern einen Vorteil „hinsichtlich ihrer kommunikativen Fähigkeiten gegenüber einsprachigen Kindern“. Auch das muss mal gesagt werden.

Die Sache mit den Regeln

Die Kommunikation der Rudolphs ist in der Tat bemerkenswert. Wie überall, wenn Kinder zusammenkommen, purzeln auch hier Worte und Sätze durcheinander, die meisten beginnen mit „Mammie“, dem niederländischen Pendant zu „Mama“. Es spricht für das gute Gedächtnis von Linda Rudolph, dieses verbale Durcheinander blitzschnell zu entwirren, um dann jedes Gespräch einzeln zu führen, schön der Reihe nach. Und es spricht für die Kinder, dass sie sofort mitmachen und sich merken, was genau sie sagen oder fragen wollten. Auf den ersten Blick erkennt der Besucher: Hier herrschen Regeln. Regeln, die eingehalten werden. „Erst aussprechen lassen“, sagt Liam, der Sechsjährige, der Rest der Orgelpfeifen nickt.

Viele Kinder, viele Bedürfnisse

„Jedes Kind ist anders, hat andere Bedürfnisse und braucht seine Zeit. Ich achte darauf, dass niemand zu kurz kommt“, sagt Linda, die alles im Blick und trotzdem Zeit hat für eine Tasse Tee auf dem Sofa und ein konzentriertes Gespräch, während Quanna, die Zweitkleinste, keck auf dem Sofa herumturnt. „Quanna ist eine richtige kleine Prinzessin, ihre Lieblingsfarbe ist rosa, sie liebt es, sich zu verkleiden. Und sie ist super selbstständig“, sagt Linda, und Quanna lacht.

Und dann erzählt Linda von Ben, dem lebhaften Teamplayer, Perfektionist und Familienmensch. Von Finn, der kreativen, hilfsbereiten Sportskanone. Von Elea, die besonders empathisch und sozial ist und selbst später gern eine Familie gründen möchte. Von Liam, dem Multitalent, der viel zu früh auf die Welt kam und schon da bewiesen hat, welch ein Kämpfer in ihm wohnt. Und von Felien, der Jüngsten, die aktuell mitten in der Bockphase steckt. „Musikalisch sind alle, wir singen viel“, sagt Linda. Weswegen später im Auto auf dem Weg zum Sport auch die ganze Rückbank im Chor den Nikolaus herbeisingt – auch wenn der Dezember noch weit weg ist.

Wenn zwei sich streiten...

Regeln sind wichtig im Hause Rudolph. Wenn zwei sich streiten, sorgt Mutter Linda für Ausgleich: „Du entschuldigst Dich jetzt.“ Der Streithahn sagt: „Entschuldigung“ – und es herrscht Ruhe, zumindest für eine Weile. In der Ecke des Esszimmers steht ein Kinderstuhl mit dem Rücken zur Raummitte. Wer nicht zu bändigen ist – an diesem Mittag Quanna – wird zum Auskühlen dort platziert, wenige Sekunden reichen, dann darf Quanna zu den anderen zurück an den Tisch. Auch bei der Essensauswahl gibt es kein Theater. Mittags gibt es Brot, gerne auch nicht aufgegessene Schulbrote, abends essen alle zusammen warm. „Es gibt das, was ich gekocht habe, darüber wird nicht diskutiert“, sagt Linda. Nudelauflauf mögen alle gern.

Die Sache mit dem Handy

Ungewöhnlich für einen Haushalt mit Teenies ist die Handy-Regel. Nur der Älteste, der zwölfjährige Ben, besitzt sein eigenes Mobiltelefon, das wird mittags nach der Schule unerreichbar im Küchenschrank platziert und nur nach Absprache benutzt. Hinterm Mond leben die Rudolphs aber nicht, die vielen Termine der Familie organisiert Linda mithilfe ihres Smartphones, Shopping erledigt sie online am PC, im Moment denkt sie darüber nach, ob sie vielleicht einen Blog starten sollte, genug Ideen hätte sie. Und wer sich suchend im Wohnzimmer nach dem Fernseher umschaut, erfährt: „Natürlich haben wir einen. Er steht nur in einem anderen Zimmer.“ Dienstags geht es mit den kleinsten Drei zum Sport, einmal in der Woche nehmen sich Christian und Linda Zeit für ihr Hobby Standard-Tanzen, dann kommt ein Babysitter.

Promi-Mütter machen es vor

Vielkindfamilien wie die Rudolphs mögen laut Statistik rar sein, doch gesellschaftlich markieren sie einen Trend. Im Jahr 2006 formulierten Journalisten in Deutschland Schlagzeilen à la „Drei ist die neue Zwei“ oder „Aller guten Kinder sind drei“. Damals zeichnete sich ein leiser Trend zum dritten Kind ab. Gut zehn Jahre später liest sich das anders: „Luxusgut Kind“ oder „Kinder werden Statussymbol“, heißt es da, und statt der Drei-Kind-Familie werden nun Familien mit vier und mehr Kindern thematisiert. Promi-Mütter wie die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie (sechs Kinder), Ministerin Ursula von der Leyen (sieben), Nena (fünf) oder Heidi Klum (vier) machen es vor: Viele Kinder sind „in“, zeugen von einem hippen, modernen Lebensstil und zugleich davon, dass heute einst als konservativ verpönte Werte wie Familie und Tradition wiederentdeckt, aufgewertet und in einen neuen Kontext gestellt werden. „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ ist nicht mehr das Ziel im Leben, erst wer Kinder hat, ist wirklich reich. Je mehr, je reicher.

Kinderreich – wortwörtlich

Und das stimmt in Teilen sogar. Studien zeigen, dass vor allem zwei Bevölkerungsgruppen viele Kinder bekommen: die begüterten und die wenig begüterten. Erstere haben mehr Geld, zweitere mehr Zeit. Der Schweizer Soziologe Francois Höpflinger hat herausgefunden, dass Kinder zudem verjüngend wirken: „Taucht ein 50-jähriger Banker mit einem Kleinkind auf, sieht er jünger aus“, zitieren ihn Schweizer Zeitungen. Auch Linda Rudolph sagt, sie empfinde Kinder als Reichtum. Und auch die viel beschworene drohende Armut, die kinderreiche Familien treffen kann, scheint fern. „Geld ist kein Problem“, sagt Linda, die hauptberuflich Mutter ist, Christian arbeitet bei einer großen Versicherung. Und Linda Rudolph erzählt von ihrer Schwester, die in den Niederlanden lebe und die von „einem Staat, der Familien so viel hilft, wie Deutschland es tut“, nur träumen könne. „Uns geht es gut“, sagt die sechsfache Mutter.

Steuern und andere Probleme

Nicht alle Kinderreiche würden das für sich unterschreiben. Das weiß auch Florian Brich, Bundesgeschäftsführer des Verbands kinderreicher Familien in Deutschland (KRFD), der insgesamt 1,2 Millionen kinderreiche Familien in Deutschland vertritt. Zwar versprechen grundsätzlich alle Parteien seit Jahrzehnten die Förderung von Familien, doch speziell Familien mit vielen Kindern stehen aus Sicht des Verbandes zu wenig im Fokus der Aufmerksamkeit. Das hat Folgen, erklärt Brich im Gespräch mit unserer Redaktion: „Zum Beispiel berücksichtigt unser Steuersystem nicht ausreichend, wie viele Kinder eine Familie hat. Auch die Mehrwertsteuer trifft Familien mit vielen Kindern härter als solche mit einem kleineren Bedarf an Konsumgütern wie Essen und Kleidung.“

Verband: Kindergeld erhöhen

Im Forderungskatalog des Verbands finden sich dann folgerichtig Punkte wie das viel diskutierte Ehegattensplitting, das Brich gern „weiterentwickelt hin zu einer effektiven Familienförderung“ sähe. „Auch hierbei wird die Zahl der Kinder nicht angemessen berücksichtigt“, sagt Brich. Auch der Steuerfreibetrag für Kinder müsse erhöht werden, so der Bundesgeschäftsführer, idealerweise gestaffelt. „Ab dem zweiten Kind sehen wir 8000 Euro als sinnvoll an, ab dem dritten Kind sollten es 10.000 Euro sein, denn ab da wird es deutlich schwieriger, dass beide Eltern arbeiten gehen können.“ Höhere Freibeträge könnten dies auffangen, so Brich. Auch das Kindergeld müsse erhöht werden, ab dem dritten Kind sollten es 100 Euro mehr sein, schlägt der Verband vor. „Davon hätten auch Familien mit einem geringeren Einkommen etwas.“

Luxusgut oder Armutsrisiko?

Ob Rentensystem oder Elternzeit, ob eine Quote für Mütter beziehungsweise Väter in Führungspositionen, ob Absetzbarkeit von Betreuungskosten: Der Forderungskatalog des KRFD ist lang. „Wir wünschen uns von der Familienpolitik insgesamt mehr konkrete Maßnahmen, denn immer noch sind existenzielle Sorgen der Hauptgrund, sich gegen viele Kinder zu entscheiden“, sagt Brich. Das Armutsrisiko für ein Paar mit drei Kindern ist doppelt so hoch wie für ein Paar mit zwei Kindern. „Kinder sollten aber weder ein Luxusgut sein noch ein Armutsgrund“, findet Brich. „Und auch kein Grund für erstaunte Rückfragen nach dem Motto: Was? So viele Kinder? Das ist auch eine Frage der Wertschätzung“, so der Bundesgeschäftsführer. „Es gibt Studien, die eindeutig zeigen, dass sich gerade junge Menschen heute wieder mehr Kinder wünschen, dreißig Prozent können sich drei oder mehr vorstellen. Wenn wir wollen dass dieser Wunsch wahr wird, müssen sich die Bedingungen verbessern“, fordert Brich, der selbst Vater von vier Kindern ist und die besonderen Belastungen von Großfamilien kennt. Zum Beispiel, wenn es gilt, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Oder genug gelbe Säcke zu bekommen: „Das ist mittlerweile ein Klassiker. Zum Jahresbeginn gibt es fünf Rollen Säcke pro Haushalt, wie soll das bitte gehen?“

Viele Kinder, viel Zuspruch

Doch Brich kennt natürlich auch die unschlagbaren, gewissermaßen postmateriellen Vorteile: „Kinder sind wirklich ein Reichtum“, sagt auch er. Das hat sich offenbar rumgesprochen: Studien belegen, dass 90 Prozent der Menschen in Deutschland es gut finden, wenn viele Kinder in den Familien sind. Auch Linda Rudolph erlebt zumeist positive Rückmeldungen auf die Kinderschar. „Die meisten finden das toll“, sagt sie.

Stress? Welcher Stress?

Kein Wunder, nach Stress sieht die sportliche 33-Jährige nicht aus, im Gegenteil, sie wirkt wie das blühende Leben, obwohl sie täglich von 6.15 Uhr bis 21 Uhr auf den Beinen ist. „Danke. Es gibt aber auch Fotos, auf denen ich Augenringe habe.“ Vor allem während der Stillzeit, als die ersten drei Kinder noch klein waren und rund um die Uhr Hilfe brauchten, sei es anstrengend gewesen, erzählt sie. Linda und ihr Mann haben sich im christlichen Jugendcamp kennengelernt, und bis heute bezieht Linda Kraft aus ihrem Glauben. „Mein Licht am Ende des Tunnels“, sagt sie. Und berichtet auch, dass man lockerer wird mit jedem Kind, mehr Routine bekommt, sicherer wird. „Außerdem können die älteren Kinder jetzt schon vieles selbst, das hilft“, sagt sie.

Messer sind scharf, Feuer ist heiß

Helikopter-Mütter, die permanent um ihr eines Kind kreisen, beneidet Linda Rudolph nicht: „Ich glaube, die haben viel mehr Stress als ich.“ Und das, obwohl die Rudolph-Kinder durchaus mal auf Bäume klettern und beim Pilzeschneiden oder Anheizen des Feuerkorbes helfen dürfen, frei nach dem Motto: Wer nie etwas probiert, lernt auch nichts. „Wir passen natürlich gut auf. Aber wenn sich ein Kind mal schneidet oder sich verbrennt, weiß es dann auch: Messer sind scharf, Feuer ist heiß.“

Und was lernen wir? Die Rudolphs aus Hamburg sind eine ganz normale und zugleich ganz außergewöhnliche Familie. Vielleicht ja bald sogar mit sieben Kindern? „Wer weiß“, sagt Linda. Und lacht.